- Conflits ferroviaires à Leipzig - Dommages au tronçon de voie

Un homme a été blessé lors d'une altercation sur la Eisenbahnstraße à Leipzig. Selon les autorités, un désaccord a éclaté entre un homme de 31 ans et un homme de 24 ans en fin de journée. Les rapports suggèrent que le plus jeune a sorti un couteau, que l'homme plus âgé aurait tenté de parer.

Les détails de l'incident sont encore en cours d'enquête. Initialement, il y avait de l'incertitude quant à savoir si le jeune homme de 24 ans avait poignardé l'homme de 31 ans avec le couteau. L'individu suspect est connu de la police et a été relâché. Selon la police, des chefs d'accusation de coups et blessures volontaires ont été portés contre lui.

La Eisenbahnstraße est une zone connue pour son taux de criminalité à Leipzig. En novembre 2018, la première et unique zone sans armes de Saxe a été créée à cet endroit.

L'homme de 31 ans a été transporté à l'hôpital pour ses blessures, et la police enquête sur le rôle de l'homme de 24 ans dans l'incident. En raison de ses antécédents judiciaires, la police a renforcé la surveillance dans la zone.

