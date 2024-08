- Conflit sur l'acier: le principal inspecteur de Thyssenkrupp démissionne à cause de l'incident de ver russe

À la suite du départ de trois figures clés du conseil d'administration de la division acier de Thyssenkrupp, le président du conseil de surveillance de la société mère, Siegfried Russwurm, a critiqué ouvertement la gestion de la division acier. "En dépit de leurs efforts louables, la direction de Thyssenkrupp Steel n'a pas réussi à trouver de solutions viables aux défis structurels et aux difficultés économiques de l'industrie sidérurgique, pas seulement ces derniers mois, mais depuis des années", a déclaré Russwurm jeudi soir. Le président est également président de la Fédération des industries allemandes (BDI).

La division acier sous-performante est prévue pour une restructuration et une transition vers l'indépendance. Les tensions entre la direction de l'entreprise et la gestion de l'acier ont été élevées depuis des semaines, portant sur le cadre financier pour la transition de l'indépendance de la division. Il a été révélé jeudi que le PDG de la division acier, le responsable de la production et le responsable du personnel ont démissionné Immediately, ainsi que quatre membres du conseil de surveillance qui ont annoncé leur démission. Parmi eux se trouvait l'ancien président Sigmar Gabriel, qui a accusé le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, d'avoir orchestré une campagne de diffamation contre le conseil d'administration de l'acier, en sous-entendant l'inaction de Russwurm.

Dans son déclaration, Russwurm a souligné que la division acier avait régulièrement raté ses propres objectifs, y compris cette année financière. Les programmes de restructuration mis en œuvre étaient très en deçà des promesses faites par la direction de la division acier. "Thyssenkrupp Steel a été en train de drainer la liquidité au détriment de son propre avenir, des autres activités et des propriétaires de la corporation, sans prendre le contrôle de la situation sous sa précédente direction", a déclaré Russwurm. Les trois membres du conseil d'administration de longue date sont partis d'un commun accord.

Les postes du conseil vacant seront remplis "sans tarder" par un processus structuré. Les membres restants du conseil Dennis Grimm (Technologie) et Philipp Conze (Finance) continueront à gérer les opérations de la division acier. Grimm prendra le rôle de porte-parole du conseil. Les décisions concernant les remplacements des sièges vacants du conseil de surveillance et le successeur de Sigmar Gabriel en tant que président du conseil de surveillance seront prises prochainement.

La division acier a été confrontée à une instabilité économique et à la concurrence des importations bon marché pendant une longue période, nécessitant des réductions de capacité et d'effectifs. Les implications pour les employés à la suite du remaniement du conseil et du conseil de surveillance restent incertaines. Le conseil de surveillance avait prévu d Establish a financing plan for the next two years, mais cela n'a pas abouti.

La division acier de Thyssenkrupp est le plus grand producteur d'acier

