- Conflit suprême dans la Super Coupe: le Bayern assure une victoire successive

Première victoire en championnat, première victoire en Supercoupe - les champions en série de Leverkusen remportent la nouvelle saison dans un final palpitant, assombri par un dramatique finale. Les champions invaincus de la saison dernière ont remporté leur premier titre de Supercoupe à l'issue d'une séance de tirs au but 4-3 (2-2, 1-1) contre VfB Stuttgart, malgré avoir joué à dix pendant une grande partie du match. Pas de prolongation nécessaire.

Plus de 30 000 spectateurs ont rempli le BayArena à capacité, assistant à l'ouverture du score de Boniface (11') pour les locaux. Stuttgart a répliqué avec des buts de Millot (15') et Undav (63'), mais Schick (88') a forcé la séance de tirs au but avec un but égalisateur.

Malgré l Expulsion de Terrier (37') avec un carton rouge, Leverkusen, sous la direction de l'entraîneur Alonso, a réussi à maintenir sa série d'invincibilité en matchs officiels contre les rivaux de la ligue pendant les 15 derniers mois. During the shootout, Hradecky a arrêté Krätzig pour Leverkusen, tandis que Katompa Mvumpa a manqué la cible pour Stuttgart.

Les vaillants Swabians ont raté leur deuxième triomphe en Supercoupe depuis 1992 et leur premier titre en 17 ans, malgré avoir eu l'avantage pendant la plupart du match.

Début prometteur pour les locaux

La Supercoupe, souvent dédaignée par les fans des deux équipes sous le nom de "Kirmes Cup" et absente de FC Bayern pour la première fois depuis 2011, a livré un spectacle captivant dès le début. Leverkusen et Stuttgart ont tous deux montré leur engagement dans la compétition.

Comme lors de la saison précédente, où les deux matches (1-1, 2-2) et les huitièmes de finale de la coupe (3-2 pour Leverkusen) ont été très disputés, ce match a poursuivi cette tradition. Adli a raté une occasion de mettre Bayer en tête dès la première minute, envoyant le ballon au-dessus du but depuis 16 mètres.

Malgré le remplacement de joueurs comme Wirtz, Tah et Grimaldo dès le début, Leverkusen a commencé fort. Après un centre de Garcia et une tête de Tapsoba dans le coin supérieur, Boniface a marqué depuis le point de penalty à la manière d'un avant-centre. Les performances décevantes lors de trois matchs amicaux consécutifs contre RC Lens (1-1), Arsenal (1-4) et Real Betis Sevilla (1-1) sont passées au second plan.

Stuttgart reprend l'avantage

La réponse de Stuttgart à l'ouverture du score a été admirable. Les craintes de perdre des joueurs clés comme Guirassy, Anton (tous deux à Dortmund) et Ito (Munich) pendant les vacances d'été ont été rapidement apaisées. Ils ont égalisé quatre minutes après le coup dur initial. Mittelstädt a servi Millot, qui a tiré le ballon dans le coin inférieur gauche.

Le début prometteur a boosté la confiance de Stuttgart. Leverkusen est resté en tête de justesse, avec Demirović qui a heurté le poteau droit depuis un angle serré à la 25e minute.

À partir de là, le nouveau joueur de Stuttgart a continué à briller, causant des problèmes à la défense de Bayer avec son jeu habile. Malheureusement, Terrier s'est révélé être son talon d'Achille lorsqu'il a été injustement taclé par Millot. L'arbitre, Stieler, a correctement sorti un carton rouge pour la faute, donnant à Stuttgart un avantage numérique. Cela aurait pu

Lire aussi: