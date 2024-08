Conflit entre l'armée de l'air chinoise et les avions de transport

De nombreux États affirment des revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale. Un nouveau conflit a éclaté entre la Chine et les Philippines, les deux parties s'accusant mutuellement. Manila parle même d'une situation potentiellement mortelle pour deux pilotes.

L'armée philippine a accusé l'aviation chinoise de manœuvres dangereuses au-dessus de la mer de Chine méridionale. Deux avions chinois auraient utilisé des fusées éclairantes à proximité d'un avion de transport de l'armée de l'air philippine lors d'une patrouille de routine, selon le chef militaire Romeo Brawner.

Toutes les personnes à bord de l'NC-212i sont restées indemnes lors de l'incident au-dessus du récif de Scarborough jeudi matin. L'avion a atterri en toute sécurité à la base aérienne de Clark au nord de Manila.

D'après des sources de sécurité philippines, les avions chinois ont volé à très faible distance de l'avion de l'armée de l'air philippine, mettant les pilotes en réel danger. Les avions de chasse chinois ont tiré au moins huit fusées éclairantes.

La Chine affirme que le déploiement était légitime

Le commandement militaire chinois responsable a déclaré qu'un avion de l'armée de l'air philippine avait illégalement pénétré dans l'espace aérien au-dessus de l'île de Huangyan jeudi et avait perturbé les activités d'entraînement. Le commandement a utilisé le nom chinois du récif de Scarborough, que la Chine revendique.

Le commandement a envoyé des avions de chasse et des navires pour identifier, suivre et chasser l'avion philippin, selon le communiqué. Le déploiement était légitime et justifié. Le commandement militaire reste en alerte maximale et prêt à défendre la souveraineté et la sécurité nationales de la Chine.

En plus de la Chine et des Philippines, le Brunei, la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande affirment également des revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale. Cependant, il y a eu des disputes, en particulier entre les garde-côtes et les forces navales de la Chine et des Philippines, au récif de Scarborough et à un autre atoll contesté, le Second Thomas Shoal, depuis l'année dernière.

Les tensions croissantes dans la mer de Chine méridionale ont été soulignées par de nombreux conflits et guerres. Cette dernière incident entre la Chine et les Philippines est un exemple flagrant de la façon dont ces disputes territoriales en cours peuvent conduire à des rencontres dangereuses.

