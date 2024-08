- Conflit dans la famille élargie - opération de police importante dans l'Allgäu

La police a été déployée dans une opération d'envergure dans la région de l'Allgäu en raison de disputes au sein d'une grande famille. L'incident a été déclenché par des rapports faisant état d'un possible incident d'armes à feu, comme l'a annoncé un porte-parole du quartier général de la police de Souabe Sud-Ouest à Kempten.

Outre plusieurs unités fermées, un hélicoptère de police et des drones ont également été impliqués dans l'opération mercredi à Seeg (district d'Ostallgäu). L'opération a entraîné des perturbations de la circulation.

La police avait déjà été alertée dans la nuit de mercredi en raison d'une dispute. Les officiers ont constaté qu'une grande famille avait loué plusieurs véhicules dans la zone d'une ferme à Seeg. Il y avait reportedly eu une altercation physique auparavant. Le nombre de personnes impliquées et toute blessure éventuelle font encore l'objet d'investigations.

Les investigations ont également révélé qu'il y avait des bruits de tirs pendant la dispute, ce qui a conduit à l'opération d'envergure mercredi matin. Cependant, il n'y a pas d'indications que quelqu'un ait été blessé ou que des biens aient été endommagés par d'éventuels tirs. Aucune arme à feu n'a été trouvée. Le porte-parole n'a pas fourni plus de détails sur l'incident.

Le porte-parole a ajouté qu'il n'y avait aucun danger pour le public tout au long de l'opération. Les investigations se poursuivent.

La dispute au sein de la grande famille a entraîné une tension accrue, nécessitant une opération policière d'envergure. despite reports of gunshot-like noises, no injuries or property damage were reported during the operation.

Lire aussi: