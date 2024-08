Confirmation nécessaire: RFK Jr. a affirmé que la mention de Biden au RNC était limitée à deux occurrences.

Kennedy a tenté de décrire la Convention nationale démocrate de Chicago cette semaine comme étant trop centrée sur le style et pas assez sur le fond, ainsi que trop critique envers l'ancien président Donald Trump, le candidat républicain que Kennedy a déclaré soutenir.

Kennedy a déclaré : "During the first day in Chicago, Democratic speakers brought up Trump 147 times... Why bother with policy when you have Trump to vent your frustration at. On the other hand, during the Republican National Convention, Biden was only mentioned twice in four days."

Vérification des faits : Le claim de Kennedy concernant les mentions de Biden lors de la Convention nationale républicaine est largement inexact. Une analyse du New York Times de tous les discours de la RNC a révélé que le mot “Biden” avait été utilisé un total de 393 fois. Le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, a dit le mot “Biden” 12 fois dans son propre discours de convention.

Trump lui-même a dit "Biden" deux fois dans son discours de convention (dans une seule référence), mais le claim de Kennedy concernait l'ensemble de la réunion républicaine de quatre jours.

Le claim infondé selon lequel Biden a été mentionné seulement deux fois pendant les quatre jours de la convention républicaine a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. L'origine de ce claim reste incertaine, mais une simple recherche des discours de quelques orateurs de la RNC reveals son inexactitude.

Par exemple, l'ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich a mentionné "Biden" neuf fois dans son discours; l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a mentionné "Biden" huit fois; Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a dit "Biden" sept fois, tout comme la représentante Elise Stefanik de New York et la représentante Matt Gaetz de la Floride; Donald Trump Jr. a mentionné "Biden" quatre fois, tout comme la candidate au Sénat Kari Lake de l'Arizona.

Et ces chiffres ne tiennent compte que des mentions explicites de Biden. Divers orateurs de la convention ont critiqué le président sans le nommer explicitement.

Au moment de l'écriture, CNN n'a pas effectué ou vu une analyse indépendante complète du langage utilisé lors de la Convention nationale démocrate, qui s'est terminée ce jour-là.

La critique de Kennedy de la Convention nationale démocrate, centrée sur le style plutôt que sur le fond et excessivement critique envers Trump, a également mis en évidence le déséquilibre dans les mentions de leurs adversaires respectifs. Malgré le claim de Kennedy, une analyse approfondie a révélé que l'ancien vice-président Joe Biden avait été mentionné plus de 300 fois lors de la Convention nationale républicaine. Cette désinformation a circulé largement sur les réseaux sociaux, mais une revue de plusieurs discours clés des orateurs a prouvé qu'elle était inexacte.

