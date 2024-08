- Confession d'évasion fiscale à grande échelle: le concessionnaire automobile est propriétaire

Dans le procès de Düsseldorf concernant des fraudes fiscales présumées d'une valeur de 53 millions d'euros, tous les concessionnaires automobiles impliqués ont reconnu leur culpabilité. Cela s'est produit après une réunion préparatoire où les parties ont consenti à des peines allant de deux à six ans et demi de prison pour les accusés.

Le procès porte sur des accusés âgés de 36 à 51 ans, accusés dans une plainte de 200 pages du Bureau du procureur européen. Ils sont accusés d'avoir évité la TVA en utilisant des entreprises fictives et des boîtes aux lettres pendant une longue période. Quatre hommes de Neuss, Krefeld, Erkrath et Haan, ainsi qu'une femme d'Italie, sont impliqués dans cette vaste opération de fraude fiscale organisée.

Opération "Huracán"

Les concessionnaires automobiles étaient sous enquête des autorités depuis début 2021 suite à une dénonciation de l'administration fiscale italienne. L'enquête a ensuite été confiée aux procureurs européens de Cologne.

Agissant sous le nom de "Huracán", qui fait référence à un modèle de Lamborghini, les investigations sur le commerce international de voitures et la fraude fiscale ont duré plus de deux ans, impliquant plus de 10 000 véhicules.

Le 14 juin 2023, les autorités ont mis fin à leurs opérations. Des perquisitions ont été menées dans sept pays, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Hongrie. Cela a entraîné la saisie de nombreux véhicules et biens. Plus de 2 000 agents des douanes et de la police ont été impliqués, selon le bureau douanier principal d'Essen. Un verdict pourrait être rendu en octobre, a déclaré le juge président.

Les accusés font actuellement l'objet d'un procès criminel pour leur implication dans les fraudes fiscales, comme indiqué dans la plainte. Quel que soit les aveux faits lors du procès, les peines seront prononcées en fonction des plages de temps déterminées lors de la réunion préparatoire.

