- Conditions météorologiques prévues en Hesse

Au cours des prochains jours, les prévisions pour la Hesse annoncent des températures fluctuantes et un climat plus frais. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le ciel sera principalement nuageux avec des averses occasionnelles. En journée, les nuages se dissiperont depuis le nord-ouest, laissant place à des averses isolées. Des orages brefs sont possibles dans le nord de la Hesse. Dans le même temps, le sud restera sec dans de nombreuses régions. Le thermomètre ne dépassera pas 13 à 17 degrés Celsius. Le DWD prévoit également des rafales intermittentes dans les zones exposées et lors des orages.

En langage familier, jeudi devrait commencer sous un ciel nuageux avec des chances de averses éparses tout au long de la journée. Les orages ne sont pas prévus. Les températures sont prévues entre 9 et 15 degrés Celsius. Selon les prévisions météorologiques, vendredi sera également fluctuant, accompagné d'averses occasionnelles. D'ici samedi, le DWD prévoit une accalmie avec une amélioration de la visibilité en soirée, avec une chaleur atteignant 13 à 17 degrés Celsius.

Le Service météorologique allemand (DWD) est responsable de la prévision des rafales intermittentes et des orages dans les zones exposées, comme mentionné dans leurs prévisions. Le DWD fournit également des mises à jour météorologiques pour toute la région de Hesse, y compris le nord de la Hesse et la région sud.

