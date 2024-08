- Conditions d'emprisonnement sévères pour mineurs suite à un meurtre à Eifel

Mettre fin à une longue histoire de violences domestiques : une conclusion de procès choquante : Deux jeunes individus ont été confrontés à la justice pour leur implication dans une affaire de meurtre glaçante. Ils ont reçu des peines significatives pour mineurs suite à un procès tendu au tribunal régional de Trèves. Le plus âgé, âgé de 18 ans, a été condamné à neuf ans de prison, tandis que le plus jeune, 17 ans, a été condamné à six ans, comme l'a annoncé le juge président Günther Köhler.

La victime, un médecin orthopédiste de 53 ans, avait l'habitude de consommer excessivement de l'alcool pendant son temps libre. Cela a conduit à des agressions verbales et physiques graves, ciblant principalement son ancienne partenaire, une infirmière avec laquelle il vivait de 2011 à l'été 2022, ainsi que son fils et, dans une moindre mesure, son demi-frère, qui résidait souvent dans la maison familiale.

L'ancienne partenaire, également impliquée dans le procès, a été condamnée à deux ans et quatre mois de prison. Elle a été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger et d'incendie criminel, mais a été acquittée d'homicide par complicité, comme l'a confirmé Köhler, notant qu'il n'y avait pas de preuve de son implication indirecte dans le meurtre.

Aggression alimentée par l'alcool

Le médecin a continué à vivre dans la maison après leur séparation et se promenait souvent ivre la nuit. Le soir de l'incident tragique, il a eu une dispute animée avec son ancienne partenaire. Les jeunes hommes, alors âgés de 16 ans, ont été témoins de la manière dont le médecin de 53 ans attrapait et poussait violemment son ancienne partenaire.

Le plus âgé des deux, décrit comme le moteur du crime, a alors déclaré : "Ça va commencer maintenant !" et a pris spontanément la décision, avec son demi-frère, d'intervenir et d'empêcher toute autre agression en tuant le médecin.

Ils ont attendu la victime entre la salle de bain et la cuisine et l'ont attaqué involontairement par derrière avec une batte de baseball et une clé à molette de grande taille. Avant de porter le premier coup, l'aîné a d'abord prévenu l'homme : "Tu ne toucheras plus jamais ma mère !" Ensuite, le jeune accusé, suivant les instructions de son frère aîné, a maintenu la victime avec un lien en câble autour du cou et l'a étranglée.

L'incapacité de l'ancienne partenaire à agir

La femme de 36 ans, qui avait trois enfants avec la victime et était présente au début du crime, a échoué à empêcher les frères de commettre cet acte odieux. Au lieu de cela, elle s'est retirée avec ses enfants dans la chambre des enfants, refusant d'intervenir ou de fournir toute forme d'assistance. Köhler a considéré ce comportement comme particulièrement "condamnable" car il a indirectement conduit à la mort du père de ses trois enfants.

En collaboration, les accusés ont nettoyé la scène de crime, emballant le corps dans des sacs-poubelle et une bâche pour l'enterrer dans une forêt voisine de Rockeskyll. Ensuite, ils ont intentionnellement brûlé la voiture utilisée pour transporter le corps. En conséquence, tous les trois ont également été reconnus coupables d'incendie criminel.

Le tribunal a largement suivi les demandes de peine du procureur dans le cas des jeunes hommes. Ce n

