- Conditions climatiques prévues pour la saison estivale en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

Le service météorologique allemand (DMS) prévoit un ciel dégagé sur la Rhénanie-Palatinat et la Sarre dans les jours à venir. Au début de la nouvelle semaine de travail, les thermomètres devraient atteindre 21 à 26 degrés Celsius, selon le DMS. Le temps sera principalement ensoleillé et sec. Les températures chuteront à 12 à 7 degrés Celsius pendant la nuit. Le mardi, les météorologistes prévoient que les conditions estivales se maintiendront : ils prévoient des températures maximales de 24 à 28 degrés Celsius avec un temps ensoleillé et sec.

Le mercredi, les prévisions indiquent un ciel principalement ensoleillé avec des nuages élevés et de fins nuages cumulus qui passent. Le DMS prévoit que les températures monteront entre 28 et 31 degrés Celsius, avec un pic prévu de 26 degrés Celsius dans la région de l'Eifel.

Le prochain bulletin météorologique du DMS suggère des conditions similaires en Rhénanie-Palatinat et en Sarre, avec une tendance à la hausse des températures. Pour ceux qui s'intéressent aux prévisions météorologiques, le DMS prévoit des températures entre 28 et 31 degrés Celsius le mercredi.

Lire aussi: