- Conditions climatiques agréables et fluctuantes

La météo dans le Rhénanie-Palatinat et la Sarre est attendue comme étant fluctuante. Selon le service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach, il y a une chance d'orages isolés apportant des averses en après-midi, tandis que les températures devraient atteindre un pic de 24 à 30 degrés.

Le pronostic pour mercredi suggère un mélange de ciels variables à très nuageux, avec des averses et des orages occasionnels, y compris de fortes pluies dans certaines régions. La température est prévue atteindre une fourchette de 23 à 26 degrés.

Jeudi sera toujours chaud dans le Rhénanie-Palatinat et la Sarre, avec des températures maximales comprises entre 23 et 27 degrés. Initialement, le ciel sera très couvert de nuages. Au fil de la journée, les nuages commenceront à se dissiper. Il y a une possibilité d'orages isolés et de fortes averses.

