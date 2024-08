Condamnés à mort pour meurtre et viol aux États-Unis

Il y a trois décennies, un individu de 57 ans nommé Loran C. a été reconnu coupable du meurtre d'un étudiant de 18 ans dans une forêt de Floride et d'agressions sexuelles sur sa sœur de 21 ans. Son complice purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Récemment, Loran C. est devenu le premier détenu exécuté en Floride cette année.

L'exécution a eu lieu jeudi à 18h15, heure locale, suite à une annonce du département de la correction du Florida. Loran C. avait été condamné à mort en 1995 pour ses crimes odieux.

D'après les dossiers judiciaires, les événements se sont déroulés en février 1994. Loran C., avec la complicité d'un ami déguisé en son frère, a attiré les deux siblings dans un campement. Il a assassiné brutalement le jeune homme de 18 ans en lui tranchant la gorge et en lui portant plusieurs coups à la tête. Toute la nuit et jusqu'au matin, il a soumis sa sœur de 21 ans à des actes répétés d'agressions sexuelles. Suite à sa condamnation, Loran C. a été condamné à mort, tandis que son complice a écopé d'une peine de prison à perpétuité.

En juillet 2024, le gouverneur républicain Ron DeSantis a autorisé l'exécution. À ce jour, selon le Death Penalty Information Center, un total de 13 exécutions ont eu lieu aux États-Unis cette année. L'exécution de Loran C. a marqué la première en Floride pendant cette période.

L'exécution de Loran C. a été confirmée par la Cour de Justice, confirmant la sentence originale suite à ses crimes odieux. Malgré plusieurs appels, la Cour de Justice a constamment refusé toute clémence ou annulation de la peine de mort.

