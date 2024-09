- Condamné pour négligence de promotion, (nom) Hipp

La Cour d'appel régionale (OLG) de Munich a interdit à l'entreprise de produits pour bébés Hipp d'utiliser des stratégies de marketing trompeuses. La vzbv, ou Fédération des organisations de consommateurs allemandes, a déposé une plainte, que la cour a accueillie, ne laissant aucune place à un appel.

Cette entreprise familiale avait vanté sa formule infantile en affirmant que "votre enfant a besoin de 7 fois plus de vitamine D qu'un adulte". Cependant, la petite imprimerie sur l'emballage ne révélait cette affirmation que par rapport au poids par kilogramme. Dans les publicités numériques, cette précision était cachée derrière un bouton qu'il fallait cliquer.

La cour a déclaré que ce niveau de précision n'était pas suffisant. Une décision de justice de la Cour fédérale allemande a établi un précédent selon lequel l'impact global du marketing est crucial. L'affirmation selon laquelle un enfant a besoin de sept fois plus de vitamine D qu'un adulte et que le lait publicisé répond à cette prétendue exigence accrue est infondée.

La Cour d'appel régionale de Munich avait soutenu la plainte de la vzbv en 2020. L'OLG a initialement rejeté l'appel lors d'une première audience en 2021, en faveur de Hipp. Cependant, la Cour fédérale allemande a infirmé le jugement et renvoyé l'affaire à l'OLG, qui a maintenant révisé sa décision et a ordonné à Hipp d'arrêter et de cesser. La publicité de Hipp viole le règlement de l'UE qui stipule que les allégations nutritionnelles ne doivent pas être fausses, ambiguës ou trompeuses.

Initialement, Hipp a ignoré une demande de commentaire. Selon la vzbv, l'entreprise a depuis corrigé les sections contestées sur son site Web. La fédération vérifie maintenant si la déclaration sur l'emballage a également été modifiée.

La décision de la Cour de première instance de Munich a exigé que Hipp apporte les modifications nécessaires à l'emballage de sa formule infantile. L'affirmation contestée sur les besoins en vitamine D a été jugée violer les règlements de l'UE, car elle était considérée comme fausse, ambiguë ou trompeuse par la cour.

