Condamne fermement l'action sociale de Discover Airlines

"Discover Airlines conteste fermement l'appel à la grève lancé par les syndicats UFO et VC, a déclaré la compagnie. Il est inacceptable de demander aux travailleurs de faire grève pendant la période de pointe des voyages, surtout quand des accords ont déjà été conclus avec le syndicat Verdi en matière de négociation collective. Cet acte indique que UFO et VC ne priorisent pas les besoins de leurs membres, mais cherchent plutôt le pouvoir et l'influence.

UFO et VC se sentent pris de court par l'accord inattendu entre Verdi et Discover, après plusieurs sessions de négociation infructueuses concernant les premiers accords collectifs pour la compagnie aérienne de trois ans. Ils estiment avoir une base membre plus large parmi les quelque 1900 travailleurs de Discover et devraient être les principaux négociateurs.

Ils soupçonnent que le virage de Discover vers Verdi fait partie d'une stratégie plus large du groupe Lufthansa pour affaiblir les syndicats puissants de l'industrie, et ils craignent que la même chose puisse arriver à la nouvelle compagnie aérienne City pour les vols alimentaires.

Discover, qui assure des vols européens ainsi que des vols long-courriers au départ de Francfort et Munich, dévoilera plus tard dans la journée les détails des annulations de vols dues à la grève. Lors de la première vague de grève initiée par VC et UFO au début de l'année, il y a eu peu d'annulations grâce au soutien du réseau Lufthansa. Cependant, la grève en cours entraîne des coûts croissants pour le groupe Lufthansa.

La compagnie a dû réduire son prévisionnel de bénéfices pour cette année en raison de grèves menées par Verdi dans le cadre du conflit salarial des employés au sol lors de la première moitié de l'année, ce qui a entraîné des dépenses directes et indirectes de 500 millions d'euros.

Le désaccord entre UFO et VC semble plus prononcé maintenant, car ils estiment avoir la plus grande base membre parmi les employés de Discover et se considèrent comme les principaux négociateurs légitimes. Même les tactiques de négociation les plus pointues de UFO et VC pourraient avoir du mal à renverser la décision de Discover de prioriser les accords avec d'autres syndicats."

