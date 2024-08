Condamnation mondiale de l'agression des colons en Cisjordanie occupée

Des masses d'armés colonisateurs ont envahi le village palestinien de Jit dans la Cisjordanie récupérée après 23h jeudi soir, en incendiant des véhicules et en lançant des cocktails Molotov. Le ministère palestinien de la Santé a rapporté un mort et une autre personne grièvement blessée. L'administration palestinienne a qualifié l'incident de "terrorisme d'État organisé".

"Nous condamnons la brutalité des colons radicaux qui ont attaqué un village palestinien en Cisjordanie hier et ont allumé des flammes", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "Quotidiennement, les colons israéliens sont presque impunis pour attiser les flammes de la brutalité dans la Cisjordanie occupée, mettant en danger toute chance de paix", a déclaré Borrell concernant le conflit de Gaza et les efforts en cours pour conclure une trêve possible.

Le gouvernement israélien doit "cesser ces actions intolérables immédiatement", a-t-il ajouté. Il a proposé des sanctions de l'UE contre les soutiens des colons violents, y compris certains membres du gouvernement israélien", a déclaré Borrell. Une telle proposition nécessiterait l'approbation de tous les 27 pays de l'UE, qui sont divisés sur le conflit au Moyen-Orient.

L'Organisation des Nations unies a décrit l'attaque des colons radicaux comme "horrible" et a critiqué le fait qu'ils "restent pour la plupart impunis". Il a été rapporté que les forces de sécurité israéliennes ont en partie vu les attaques, selon le porte-parole du Bureau des Nations unies pour les droits de l'homme à Genève, Ravina Shamdasani. "Il est même rapporté que des armes sont fournies aux colons. Ainsi, il y a clairement une responsabilité de l'État dans cette affaire", a-t-elle ajouté. L'attaque de jeudi n'était pas un incident isolé, mais "le résultat direct de la politique des colons d'Israël en Cisjordanie".

Le président israélien Isaac Herzog a condamné l'incident "dans les termes les plus forts". C'était l'œuvre d'une "faction extrémiste" qui blessait les colons respectueux des lois, la colonisation et la réputation d'Israël dans le monde "à un moment particulièrement délicat et difficile", a-t-il déclaré. Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré que le Premier ministre israélien avait pris l'incident au sérieux.

Le principal allié d'Israël, les États-Unis, a condamné "les attaques inacceptables" des colons juifs contre les civils palestiniens. Ces attaques doivent cesser, a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a condamné l'attaque, en particulier à la lumière du conflit de Gaza entre Israël et le Hamas islamique radical, et des efforts en cours pour atteindre une trêve, comme "inacceptable".

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a également rejoint la critique : "Les scènes qui se sont déroulées hier soir, avec des bâtiments en flammes et incendiés, des cocktails Molotov lancés contre des voitures et des personnes contraintes de quitter leur domicile, sont répugnantes", a-t-il déclaré vendredi lors d'une visite à Jérusalem.

La situation en Cisjordanie, gouvernée par Israël, s'est détériorée depuis le début de la guerre entre Israël et l'organisation palestinienne islamique Hamas dans la bande de Gaza. Selon un décompte de l'AFP basé sur les comptes palestiniens, au moins 633 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens ou des colons radicaux en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, au moins 18 Israéliens ont été tués là-bas par des attaques de militants palestiniens.

