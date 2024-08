- Condamnation à la prison pour complot de coup d'État de droite

Un membre du groupe d'extrême droite "Kaiserreich" a été condamné par la Cour d'appel de Düsseldorf à une peine de prison de deux ans et dix mois. La cour a reconnu coupable le quinquagénaire, ancien technicien de Heiligenhaus, de appartenance à une organisation terroriste nationale et de préparation d'un acte de haute trahison.

Le mandat d'arrêt en vigueur depuis octobre dernier a été suspendu sous conditions de rapport, donc le condamné est initialement libre. Il sera décidé ultérieurement s'il peut purger le reste de sa peine en détention ouverte, comme le demandent ses avocats. Comme ni la défense ni le parquet n'ont fait appel, la sentence est définitive.

Le représentant du parquet de Düsseldorf avait requis une peine de prison plus lourde de trois ans et neuf mois. L'homme a admis en justice avoir rejoint le groupe terroriste d'extrême droite "Kaiserreich" et avoir soutenu ses plans de coup d'État.

Sabotage des lignes électriques et enlèvement

Selon l'acte d'accusation, le "groupe Kaiserreich" projetait d'utiliser des explosifs pour perturber l'alimentation électrique de l'Allemagne pendant plusieurs semaines. De plus, le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) devait être enlevé. L'action de coup d'État était initialement prévue pour mai 2022.

Les avocats du condamné ont décrit leur client en justice comme un "papier tigre" qui n'était pas un "citoyen du Reich", mais plutôt un opposant à COVID-19 égaré. Il n'aurait voulu que se rendre important parmi les comploteurs.

À Hambourg, l'un des soutiens du groupe a déjà été condamné à une peine de 24 mois avec sursis début juillet. Le procès contre les cinq présumés chefs continue devant la Cour d'appel de Coblenz.

