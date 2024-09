- Concurrent de " Summerhouse " présenté dans le magazine Playboy

Vanessa S. (28 ans) fait la couverture du magazine "Playboy" en octobre. C'est une première pour l'influenceuse et présentatrice, qui n'a jamais été en couverture d'un magazine, encore moins en tenue d'Eve. La séance photo coïncide avec une autre première : à partir du 17 septembre, elle et son partenaire, l'ancien acteur de "GZSZ" Raúl Ritcher (37 ans), seront à l'affiche de "Das Sommerhaus der Stars" sur RTL. Le premier épisode sera disponible sur RTL+ dès le mardi 10 septembre.

L'émancipation par la nudité

Dans son entretien pour "Playboy", S. a déclaré que le shooting avait renforcé sa confiance en elle. "Il a confirmé que les femmes peuvent et doivent se sentir libres à tout moment", a déclaré la jeune femme de 28 ans. Bien qu'elle se sente toujours à l'aise dans sa peau, elle a pris six à sept kilos l'année dernière et souhaite parfois retrouver sa forme athlétique d'avant. Sur la couverture, elle a voulu montrer un physique plus tonique, mais a finalement accepté son corps tel qu'il est. "Il n'y avait pas assez de temps pour perdre les sept kilos, mais finalement, j'adore les photos. On n'a pas toujours besoin de ressembler à un mannequin avec des tablettes de chocolat", a partagé Vanessa S. dans l'édition allemande de "Playboy". Elle encourage les femmes à faire ce qui les rend heureuses. "On ne vit qu'une fois, et on ne devrait pas laisser les autres dicter notre vie."

"Summer House of the Stars" après l'infidélité

S. ne se contente pas de montrer un nouveau côté d'elle-même dans "Playboy", mais aussi dans "Das Sommerhaus der Stars". "Je suis une grande fan de la télé-réalité. Quand on m'a proposé d'y participer, j'ai pensé : Enfin, je peux vivre ça moi aussi. C'était un honneur d'en faire partie", a-t-elle déclaré dans l'interview. Elle n'est pas préoccupée par les disputes avec Ritcher. Après tout, ils ont déjà traversé une crise majeure. Avant le show, il a été révélé que l'acteur avait été infidèle. "Nous avons été séparés temporairement, mais je crois en la communication, et nous en avons beaucoup discuté - parce que j'en avais besoin", a partagé S. Elle a observé que son partenaire avait changé et a décidé de donner une autre chance à leur relation : "Je n'avais rien à perdre". Depuis, ils sont heureux ensemble depuis deux ans.

L'édition d'octobre présentant Vanessa S. sera disponible en kiosque à partir du 12 septembre. Des photos exclusives sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024

