- Concours pour la refonte du théâtre de Weimar

Le concours pour la rénovation du Théâtre national allemand de Weimar (DNT), classé monument historique, n'a pas vu l'un des trois projets gagnants répondre à tous les critères nécessaires, malgré la victoire de trois équipes parmi les douze participantes. Finalement, les trois projets se sont tous classés à égalité à la troisième place dans le choix du jury. Cependant, les plans de rénovation de la salle principale sur Theaterplatz restent d'actualité, avec un début de construction prévu en 2027 et une date de fin prévue au printemps 2032.

Le président du jury, Jan Hinnerk Meyer, gérant de Meyer Architects GmbH et membre du Conseil allemand pour la construction durable, a commenté la difficulté de la tâche imposée aux participants. "La tâche était difficile, compte tenu des contraintes spatiales et du budget serrés, nécessitant l'intégration d'un programme de pièces étendu pour répondre aux besoins d'un théâtre moderne et visionnaire à multiples genres", a-t-il déclaré. Malgré le fait qu'aucune des agences n'ait pleinement relevé ce défi, leurs approches font preuve de promesses pour la prochaine procédure de passation de marchés.

Le financement de cette importante rénovation de théâtre s'élève à environ 167 millions d'euros, provenant à la fois des gouvernements fédéral et régional. Cet argent est essentiel pour mettre à jour le théâtre construit en 1908 afin de répondre aux normes actuelles de sécurité, d'accessibilité et de durabilité tout en préservant son charme historique.

Le bâtiment du DNT a précédemment accueilli le théâtre de la cour ducale, que Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) a un jour dirigé. De plus, le bâtiment du théâtre a une signification politique, ayant servi de lieu de rassemblement pour l'Assemblée nationale allemande nouvellement élue en 1919, qui a ensuite élaboré la constitution de la République de Weimar.

La ministre de la Culture, Claudia Roth, a reconnu l'importance de la rénovation dans un communiqué, en soulignant : "Le Théâtre national allemand de Weimar joue un rôle unique dans l'histoire démocratique allemande et sert de centre culturel d'influence qui s'étend bien au-delà de Weimar."

Les projets gagnants pour la rénovation du Théâtre de Weimar, bien qu'à égalité à la troisième place, n'ont pas tous répondus aux critères nécessaires. Le Théâtre national allemand de Weimar, avec son riche passé et son importance culturelle en Allemagne, continuera sa rénovation, prévoyant une fin pour 2032.

