- Concours pour la dernière explosion de derrière

Au bord de la piscine, l'impatience était palpable : environ cent passionnés de natation se sont élancés samedi dernier à la Kokerei Zollverein d'Essen, profitant du climat idéal de la piscine en plein air pour participer à un concours de plongeon sur les fesses. La piscine historique a résonné de éclaboussures, de gerbes d'eau et d'acclamations du public tandis que les concurrents sautillaient, atterrissant sur leurs fessiers dans un grand plouf.

Les juges ont évalué qui produisait la vague idéale, créait les plus grandes gerbes d'eau et se connectait harmonieusement avec la surface de l'eau grâce à leurs fessiers. Après le premier tour, la plupart des spectateurs étaient trempés. Alors que le soleil atteignait son zénith, c'était précisément ce qui était recherché dans la région de la Ruhr, où un plus grand plouf équivalait à plus de plaisir.

Les juges, intrigués par cette compétition unique, ont pris note des nageurs démontrant une technique exceptionnelle. Malgré être trempés, les spectateurs sont restés curieux, impatients de voir qui produirait le plus spectaculaire plouf.

