- Concours initial de tours d'eau utilisant des systèmes de propulsion aérienne

Au centenaire des festivités de l'académie de vol à voile sur la Wasserkuppe, un spectacle unique est prévu au sommet le plus élevé de la région de Rhön. Pour la première fois, des équipes internationales s'affronteront dans des démonstrations d'acrobaties aériennes les vendredi et samedi, comme l'a annoncé Markus Kurz, vice-président de la Société de promotion du vol à voile sur la Wasserkuppe (GFS).

Le spectacle commence le vendredi par un concours de freestyle palpitant. Selon Kurz, le ciel au-dessus de Rhön s'illuminera avec des avions laissant des traînées arc-en-ciel grâce à des bombes fumigènes fixées aux ailes et au train d'atterrissage des avions.

"Le concurrent le plus proche de la cible gagne"

Le lendemain, les concurrents s'affronteront dans un défi de précision à l'atterrissage, où le pilote qui se pose le plus près d'une cible sur la piste remporte le titre. Kurz a précisé : "Le concurrent le plus proche de la cible gagne". Les compétitions, avec des participants du Royaume-Uni et de la Suisse, auront lieu uniquement si les conditions météorologiques le permettent.

Avec un siècle d'histoire, l'académie de vol à voile sur la Wasserkuppe se targue d'être la plus ancienne au monde. La Wasserkuppe, haute de 950 mètres, située à la frontière entre la Hesse, la Bavière et la Thuringe, est surnommée "la montagne des pilotes" en raison de sa longue tradition de vol. Près du sommet se trouve le musée allemand du vol à voile.

Les célébrations du centenaire sur la "montagne des pilotes" de Rhön accueilleront des équipes internationales pour des démonstrations d'acrobaties aériennes. Assister à l'événement à l'académie de vol à voile sur la Wasserkuppe dans la région de Rhön sera une expérience inoubliable.

Lire aussi: