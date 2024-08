- Conclusion du procès pour l'affaire des billets de concert de Stone.

Dans le cas des passe-droits spéciaux pour le concert des Rolling Stones en 2017 à Hambourg, le tribunal régional a mis fin aux poursuites pénales contre un ancien haut fonctionnaire financier. Le parquet a consenti à cette clôture sous réserve d'une amende, comme l'a révélé un porte-parole du tribunal. Le sexagénaire devra verser une somme à six chiffres, d'au moins 10 000 euros.

Les accusations initiales portaient sur l'ancien fonctionnaire ayant accepté un pot-de-vin en lien avec l'incitation d'un subordonné à commettre une infraction. En 2019, un tribunal de Hambourg avait infligé une amende à ce dernier, composée de 120 versements quotidiens de 170 euros chacun. Elle avait contesté cette décision.

Deux billets de concert acceptés et autorisés par la suite

Au cours de la procédure d'appel, l'ancien fonctionnaire financier a admis les allégations. Elle a accepté deux billets d'entrée du précédent chef de l'office du district Nord. Ces billets provenaient d'une allocation distincte de la vente habituelle. De plus, l'accusé, en tant que supérieure disciplinaire, a signé une lettre datée ultérieurement. Dans cette lettre, elle autorisait le chef de l'office du district à assister à une réunion avant le concert et à fournir quatre billets gratuits à ses collègues.

Le chef de l'office du district et son adjoint condamnés

L'office du district Nord avait organisé le concert, avec une estimation de 82 000 spectateurs, dans le Stadtpark de Hambourg. Le chef de l'office du district a été condamné le 8 avril 2022 pour avoir accepté et fourni des pots-de-vin, totalisant 180 versements quotidiens de 120 euros chacun. Cependant, le tribunal régional l'a innocenté des chefs principaux de corruption et de conduite immorale. Son ancien adjoint a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir aidé, faisant face à une amende de 110 versements quotidiens de 110 euros chacun. Deux coaccusés, responsables de l'événement au sein de l'agence événementielle, accusés de pots-de-vin, ont été innocentés.

La Cour fédérale de justice annule le verdict contre le chef de district

La Cour fédérale de justice (BGH) a annulé le verdict en août de l'année précédente et a renvoyé l'affaire à une autre division du tribunal régional (Az.: 5 StR 447/22). Le verdict avait été jugé "gravement défectueux", comme l'a expliqué le 5e Sénat criminel de la BGH.

Malgré l'annulation du verdict, le lien de l'ancienne fonctionnaire financière avec le concert des Rolling Stones à Hambourg reste tangible. Elle a accepté deux billets VIP pour le concert en tant que pot-de-vin, qui faisaient partie d'une allocation exclusive pour le concert des Rolling Stones en 2017 au Stadtpark de Hambourg.

