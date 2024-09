- Conclusion de l'hiatus d'été de la scène du tatouage: ces enquêteurs se disent adieu

Le temps est écoulé à nouveau, de nouveaux épisodes de "Tatort" et "Polizeiruf 110" tombent sur ARD. Le premier drame criminel après les vacances d'été s'intitule "Ta mère", un "Tatort" de Vienne diffusé le 15 septembre à 20h15.

Avant les vacances d'été, qui ont commencé le 20 mai (Lundi de Pentecôte) après une diffusion de "Tatort" en Forêt-Noire, 17 "Tatort" et 5 "Polizeiruf 110" avaient déjà été diffusés sur la première chaîne cette année. Parmi eux se trouvait le deuxième cas de l'équipe Koitzsch et Lehmann (Peter Kurth et Peter Schneider) de Halle, commencé en 2021.

Un aperçu de ce qui reste en premières diffusions jusqu'à la fin décembre - pour l'instant, il y a 15 "Tatorts" et 2 "Polizeirufe" prévus. L'ordre ne sera finalisé qu'environ six semaines avant la programmation.

Vienne/ORF :

Parfois, il y a trois "Tatort" autrichiens par an, parfois deux - en 2024, il y en aura deux. Dans le deuxième cas (le 15 septembre), un jeune rappeur viennois est retrouvé mort - nombreux sont les suspects. Ce "Tatort" hip-hop s'intitule "Ta mère" (titre original "Bastard").

Forêt-Noire/SWR :

Dans "Ad acta" (22 septembre), Tobler et Berg (Eva Löbau et Hans-Jochen Wagner) se demandent pourquoi le beau-père et patron d'un avocat assassiné refuse d'aider à l'enquête sur sa mort.

Francfort-sur-le-Main/HR :

"C'est si vert quand les collines de Francfort fleurissent" est le dernier (et 19ème) cas de l'équipe Janneke/Brix (Margarita Broich et Wolfram Koch) le 29 septembre. Matthias Brandt joue un psychologue, tandis que HR promet un climax palpitant.

Wiesbaden/HR :

Le 13ème cas de l'enquêteur Felix Murot (Ulrich Tukur) nous ramène aux années 1940. Il traite d'un criminel de guerre recherché. Comme on peut s'y attendre, "Murot et le Reich de 1000 ans" (prévu pour le 20 octobre selon HR) n'est pas présenté de manière typique ici et maintenant.

Franconie/BR :

Le dixième cas depuis 2015 met fin à l'arc narratif de Paula Ringelhahn. L'actrice Dagmar Manzel quitte l'équipe. "Dans "Nevertheless", le suicide d'un prisonnier de 25 ans déclenche une chaîne d'incidents mortels à Nuremberg", résume BR l'intrigue.

Ludwigshafen/SWR :

"Ton droit" marque les 80 ans d'Ulrike Folkerts en tant que Lena Odenthal (en 35 ans - pour Lisa Bitter en tant que Johanna Stern, c'est la dixième année). Dans ce cas, il est suspecté qu'un employé licencié d'un centre d'appels a commis un meurtre.

Stuttgart/SWR :

Selon SWR, "Let Her Go" de Lannert et Bootz est prévu pour novembre. Le duo (Richy Müller et Felix Klare) s'attaque à la mort d'une femme qui a quitté sa ville natale, sa famille et son fiancé pour la vie urbaine. S'agit-il d'un suicide ?

Munich/BR :

Les enquêteurs Batic et Leitmayr (Miroslav Nemec et Udo Wachtveitl) s'attaquent à un exercice de l'OTAN dans leur 96ème cas. Avec le pouvoir vient la responsabilité, car le scénario implique de nombreux soldats, civils et équipements lourds.

Kiel/NDR :

Dans "Borowski et la mer éternelle", Klaus Borowski et Mila Sahin (Almila Bagriacik) font face à une série de suicides de femmes mystérieux sur la plage de Kiel. C'est le 42ème et avant-dernier cas pour Axel Milberg. Deux autres suivent en 2025.

Un Départ Clé dans le "Tatort" de Münster

Münster/WDR :

L'équipe bien-aimée est confrontée au corps sans vie d'un avocat dans le deuxième cas de la saison, "Man dies only twice" (titre de travail du 46ème "Tatort" de Münster était autrefois "The Curse of the Death Mask"), qui est empalé par un mystérieux artefact d'une sculpture de guerrier antique. Le commissaire Thiel (Axel Prahl) et le professeur Boerne (Jan Josef Liefers) conviennent que ce n'était pas simplement un accident tragique.

C'est le dernier cas pour Mechthild Großmann en tant que procureure de l'État Wilhelmine Klemm. L'actrice à la voix profonde inimitable a récemment annoncé qu'elle quitterait après les deux films de 2025.

Dans "Silence", le personnage nommé Falke (Wotan Wilke Möhring) profite d'un retraite solitaire dans un monastère. During his final night, which he celebrates with his roommate, a sudden fire occurs. The monastery's pastor, Otto, perishes. Was it an accident or foul play?

Zürich/SRF :

La deuxième série criminelle de l'année de la Suisse, mettant en scène Grandjean et Ott (Anna Pieri Zuercher et Carol Schuler), est attendue pour diffusion en décembre. "Ferryman" se déroule pendant la période pré-Noël. Il tourne autour d'un tueur en série opérant dans le secteur bancaire.

Brême/Radio Bremen :

Dans "Silent Night", Moormann et Selb (Jasna Fritzi Bauer et Luise Wolfram) sont de permanence pendant les fêtes. Un capitaine est découvert mort dans sa chambre avec une blessure par balle. Il et son partenaire avaient invité un marin philippin à séjourner chez eux. Une tentative de cambriolage qui a mal tourné ?

Les équipes "Tatort" qui feront leur retour en 2025

Les équipes de Saarbrücken, Berlin et Dresden "Tatort" seront absentes de la programmation d'ARD en 2024, ne revenant qu'en 2025.

L'inspectrice Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) de NDR, qui avait été transférée de Hanovre à Göttingen en 2019 en raison de problèmes d'équipe, prendra également un congé.

Ces séries policières "Polizeiruf" sont toujours prévues pour 2024

Les duos de Rostock de NDR, Böwe et König (Lina Beckmann et Anneke Kim Sarnau), et les équipes de MDR "Polizeiruf", y compris Claudia Michelsen en tant que Doreen Brasch à Magdebourg, sont toujours prévus pour cette année.

Munich/BR :

Sous la direction du vétéran du crime Dominik Graf, l'équipe de Cris Blohm (Johanna Wokalek) et Dennis Eden (Stephan Zinner) a créé son troisième cas. Dans "Au-delà de la loi", le meurtre d'une star de films pour adultes amateurs et les complications juridiques complexes sont au cœur de l'histoire.

Brandenburg/RBB :

Dans le thriller policier "Les Voies d'eau", un étudiant polonais est retrouvé mort dans une canoë flottant sur un canal. Les détectives Vincent Ross (André Kaczmarczyk) et Karl Rogov (Frank Leo Schröder) enquêtent, suivant l'ancien chemin d'eau que la victime avait été en train d'étudier.

