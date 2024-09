Concernant les personnes qui supervisent le podcast.

Luke Mockridge se discrédite avec des propos offensants dans un podcast, se faisant boudé par son public. Ses co-animateurs, Nizar Akremi et Shayan Garcia, contribuent également à l'obscénité. Où est la justice?

Depuis plus d'une semaine, un court extrait d'un enregistrement de "The Germans Podcast" circule, forçant le comique de télévision Luke Mockridge à annuler la plupart de ses engagements prévus. La chaîne allemande Sat.1 a même décidé de ne pas diffuser un nouveau jeu télévisé prévu pour jeudi avec le trentenaire, en raison de ses plaisanteries inappropriées sur les personnes handicapées et les récents Jeux paralympiques de Paris.

Ce qui est frappant dans cette situation, c'est le délai pour identifier l'inapproprié des commentaires - plus de deux semaines après la publication du podcast le 15 août. Cela souligne la compréhension parmi les fans de "The Germans" que de tels comportements sont tolérés. Les positions d'Akremi et Garcia, les animateurs du podcast, dans la controverse sur l'ableisme posent également des questions. Ce n'est pas la première fois que les créateurs s'éloignent du bon goût.

2,5 millions d'auditeurs par épisode

Certains peuvent arguer que les deux animateurs sont moins influents et que la mise en avant de la conduite inappropriée de Mockridge est justifiée. Cependant, "The Germans" se classe dans le top 50 des classements de podcasts avec 2,5 millions d'auditeurs par épisode. Parmi ses invités figurent des personnalités comme Bushido, Sido et Mario Barth.

En explorant la page Instagram d'Akremi et Garcia, on trouve un suivi substantiel de 177 000, ainsi que des annonces de leur prochaine tournée en arène à Berlin, Hambourg et Francfort sur le Main. Leurs spectacles ne sont pas modestes ; au contraire, ils sont programmés dans des lieux prestigieux comme l'Uber Arena et l'arena Barclays, vendant des billets en seulement cinq minutes pour les spectacles de Francfort. Bien que Babbel ait retiré son parrainage, il semble avoir peu d'impact sur leurs plans de tournée.

L'humour déplacé de Nizar Akremi

Qui sont les visages qui divertissent tant de monde, apparemment en dehors de la norme ? Né à Bonn, Nizar Akremi, germano-tunisien, a commencé sa carrière de comique en 2015 après une carrière de chanteur ratée. Akremi a suscité une tempête de critiques en 2022 avec son spectacle solo "Shitstorm", promouvant des plaisanteries antisémites construites à partir de stéréotypes sur les Juifs dépassés.

Il a affirmé que les Juifs détiennent "le pouvoir ultime" en Allemagne. Il a également mis en avant un restaurant de Francfort réservé par de vrais Juifs avec des marques physiques, comme un spectacle invisible similaire à un "licorne". N'ayant jamais rencontré de Juifs auparavant, il a affirmé que ces individus étaient pour lui comme des "licornes". Pour vérifier, il a lancé une pièce en l'air et a regardé le propriétaire la rattraper, confirmant ainsi son statut juif. La Hessian Broadcasting Corporation a mis fin à leur collaboration peu après.

Selon "The Jewish General", Akremi a exacerbé sa haine envers les Juifs en exprimant ouvertement des vues antisémites sur les réseaux sociaux le 7 octobre 2023. Cela est évident dans ses publications X, où il a comparé les actions de l'armée israélienne à Gaza à l'Holocauste : "Il n'y a pas de différence entre les gens qui mettent des civils dans une chambre à gaz et les gens qui bombardent des civils". Il a élaboré avec le hashtag #israhell. Le quadragénaire a également combiné son antisémitisme avec le misogynie, comme le montre une publication de janvier. "Gal Gadot est un tel hackface. Si j'étais une femme, je lui ferais une prise de soumission, mais elle tomberait face la première", a déclaré Akremi à propos de l'actrice israélienne qui milite pour la libération des prisonniers de Hamas.

Scandales stratégiques

Akremi est entré dans le monde des podcasts il y a cinq ans avec une page blanche. Shayan Garcia, son co-animateur, était un inconnu au début, vivant apparemment à Wiesbaden avec sa femme. Commencé sur YouTube avec des interviews dans la rue, sa plateforme compte maintenant 700 000 abonnés. Sur TikTok, il compte presque un million d'abonnés.

Depuis 2019, Akremi et Garcia sont affiliés, diffusant deux fois par semaine, discutant généralement de sujets légers tout en s'écartant des normes sociales avec prudence et humour. Il est probable qu'ils aient prévu les retombées de la controverse de l'épisode 448. À la sortie de l'épisode, Akremi est allé sur X pour annoncer l'épisode controversé du spectacle : "Luke Mockridge était présent au podcast aujourd'hui. Réveillez-vous, Bubble woke. Dans la véritable tradition des gobelins, j'ai réussi à révéler un côté particulièrement déplaisant. J'attends avec impatience les réactions."

Ce "brouhaha" semble avoir mis fin au parcours professionnel de Luke Mockridge, mais Nizar Akremi et Shayan Garcia semblent immunisés contre toute conséquence. Leur public les soutient principalement, louant leur humour et affirmant que les autres sont simplement trop sensibles et incapables de comprendre le contexte des blagues. Cette perspective est courante parmi les fans dévoués de Luke Mockridge. Le retrait de Babbel en tant que parrain du podcast ne les affectera probablement pas, car il n'y a eu aucune réaction significative. Une pétition en ligne appelle principalement à des conséquences pour Mockridge, ignorant semble-t-il l'implication des animateurs.

Il est intéressant de noter qu'il y a environ un an, il y a eu un autre épisode de "The Germans" mettant en scène Luke Mockridge dans un rôle prépondérant. During this episode, Akremi and Garcia explored the accusations made by his ex-girlfriend, Ines Anioli. She alleged that Mockridge engaged in sexual coercion within their relationship, with attempted rape mentioned. However, evidence was insufficient to prove these claims, and Anioli's behavior was not always impeccable either. Ultimately, the case was dropped.

À cette époque, le hashtag #consequencesforluke a connu une popularité croissante. De nombreux fans ont accusé les personnes des médias et des cercles comiques qui s'exprimaient contre Mockridge d'avoir déclenché une chasse aux sorcières qui a entraîné l'annulation de plusieurs de ses apparitions. "Pourquoi n'y a-t-il pas d'excuses pour Luke Mockridge ? Où sont maintenant ces individus ? Ceux qui ont ruiné sa vie, ceux qui lui ont coûté des millions d'euros," s'est plaint Akremi à l'époque, ajoutant que cela avait facilité aux femmes de détruire la vie d'un homme. Aujourd'hui, Luke Mockridge semble avoir causé lui-même la chute de sa carrière.

