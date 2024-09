Compte rendu de la métamorphose d'OpenAI en une entreprise individuelle de milliards de dollars

Exode chez OpenAI : Sam Altman se sent seul alors que les figures clés prennent congé

Le cercle rapproché de Sam Altman, PDG d'OpenAI, se réduit : l'annonce du départ de la directrice technologique Mira Murati s'ajoute à la vague de dirigeants de haut niveau qui quitte le pionnier de ChatGPT. Les membres actuels et anciens de l'équipe affirment que Murati était une figure centrale, gérant une grande partie des opérations quotidiennes. Dans un post sur X, la trentenaire, souvent le visage de l'entreprise, a mentionné son désir de prendre du temps et de l'espace pour ses recherches personnelles et a remercié Altman. Sa déclaration n'implique pas un départ en raison de conflits.

Même si leur parcours n'a pas toujours été facile, Murati avait brièvement remplacé Altman à la tête de l'entreprise en novembre dernier, après que le conseil d'administration l'eût Unexpectedly removed. Les personnes proches de l'entreprise affirment que Murati a considérablement contribué au remplacement temporaire d'Altman.

Les sources proches de l'entreprise rivelent que Murati avait précédemment exprimé des préoccupations concernant le style de leadership d'Altman à certains membres du conseil d'administration. Elle a décrit certaines tactiques de leadership comme psychologiquement abusives et a laissé entendre sa potentielle démission. Cependant, Altman a été réintégré en tant que PDG suite à la pression des employés et de l'investisseur principal Microsoft quelques jours plus tard.

Scrutin des investisseurs et changements structurels

Murati n'est pas la seule à partir. Le responsable de la recherche Ilya Sutskever, également impliqué dans le limogeage d'Altman, est parti en mai pour fonder une société de développement de logiciels d'IA avancée. Un autre co-fondateur, le chercheur John Schulman, a rejoint un concurrent, Anthropic, tandis que le co-fondateur et ancien président Greg Brockman est actuellement en congé sabbatique jusqu'à la fin de l'année.

Le départ de Murati intervient à un moment crucial. OpenAI est en train de lever des fonds pour une ronde de financement d'une valeur allant jusqu'à 6,5 milliards de dollars. Le fonds de capital-risque Thrive Capital a convenu d'investir environ 1 milliard de dollars. Selon les rapports précédents du "Wall Street Journal", OpenAI est en pourparlers avec les investisseurs à long terme Microsoft, ainsi qu'Apple, Nvidia et MGX des Émirats arabes unis pour des investissements.

Pour attirer les investisseurs, OpenAI est censé restructurer sa propriété : l'organisation de recherche en intelligence artificielle vise à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise à but lucratif. Dans ce cas, les investisseurs ne seraient plus soumis à des limitations de gains sur leurs investissements, selon le "Wall Street Journal". "Nous restons engagés à développer l'IA pour le bien de tous", a déclaré OpenAI. "La partie à but non lucratif reste au cœur de notre mission et persistera." Les détails concernant le calendrier et les spécificités restent à finaliser. Les experts prévoient que la transition sera complexe et prendra beaucoup de temps.

Fondée en 2015 en tant qu'organisation de recherche sur l'IA à but non lucratif, OpenAI a ajouté OpenAI LP en tant que filiale à but lucratif quatre ans plus tard. Les investisseurs importants, comme le géant du logiciel Microsoft, ont investi des milliards dans la structure de propriété unique. Les critiques craignent que le passage prévu d'OpenAI ne tienne pas compte des conséquences potentielles négatives de l'IA. Auparavant, elle avait disbanded the team that addressed these issues. L'analyste en IA Teo Pham acknowledges the difficulty of developing AI models, which requires substantial funds. He explains that a non-profit will struggle to accumulate such a sum, necessitating the addition of more profit-oriented investors. Unfortunately, the credibility of OpenAI suffers as a result.

Opposition d'Elon Musk

Elon Musk, PDG de Tesla, a également exprimé son opinion sur la question. Sur X, il écrit que convertir une organisation à but non lucratif en une entreprise à but lucratif est illégal. Il compare en outre Altman au personnage rusé "Littlefinger" de Game of Thrones.

La conversion pourrait potentiellement bénéficier personnellement à Altman, selon "Bloomberg". Le PDG devrait recevoir une participation de 7 % dans l'entreprise, valorisée à environ 150 milliards de dollars, ce qui le rendrait instantanément 10,5 milliards de dollars plus riche. La participation d'Altman dans d'autres startups l'a déjà rendu milliardaire.

L'expert en IA Pham affirme qu'OpenAI doit démontrer des résultats si elle souhaite justifier sa valorisation. Cependant, la capacité de l'entreprise à maintenir ses talents de pointe pourrait être un problème. "Mais avec la nouvelle structure, OpenAI pourrait entamer un voyage excitant vers devenir l'une des entreprises technologiques les plus influentes du monde", ajoute Pham.

L'économie d'OpenAI pourrait être considérablement impactée par la vague de dirigeants de haut niveau qui quitte l'entreprise, avec des figures comme Mira Murati et Ilya Sutskever qui partent. Les efforts d'OpenAI pour restructurer et passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise à but lucratif, comme rapporté par le Wall Street Journal, pourraient également avoir des implications économiques.

