Compte à rebours vers la liberté : L'importance des services de veille de la Saint-Sylvestre pour les Noirs américains

À l'époque, Mme Keeler raconte qu'elle avait hâte d'arriver à la partie de la messe où tout le monde disait "Bonne année".

Je me souviens avoir pensé:"Bon sang, je suis fatiguée"", a déclaré Mme Keeler à CNN, ajoutant que minuit était bien au-delà de l'heure à laquelle elle se couchait dans son enfance.

Aujourd'hui, cette jeune femme de 35 ans, membre de l'église baptiste Mount Zion à Triangle, en Virginie, se réjouit d'assister chaque année à la "nuit de veille".

La tradition noire américaine de passer le réveillon du Nouvel An dans la prière et la camaraderie remonte à la guerre de Sécession. Elle est profondément enracinée dans l'aube tant attendue de la liberté pour les Africains réduits en esclavage et dans leurs espoirs pour l'avenir.

"Nous avons vécu tellement de choses au cours de l'année écoulée. J'ai des membres de ma famille qui ne seront pas là en 2024", a déclaré Mme Keeler. "Il s'agit simplement de se souvenir de tout cela et de se souvenir d'une manière positive en compagnie de personnes positives.

Le compte à rebours vers la liberté

Après que les troupes de l'Union eurent stoppé l'avancée des Confédérés lors de la bataille d'Antietam, la journée la plus sanglante de la guerre de Sécession et de l'histoire des États-Unis, le président Abraham Lincoln a publié la Proclamation préliminaire d'émancipation le 22 septembre 1862. Elle déclarait que tous les esclaves vivant dans des États en rébellion contre l'Union seraient libérés le 1er janvier 1863, jour où Lincoln signerait le document final.

"Les gens savaient que le 31 décembre 1862 marquait l'avènement d'un jour nouveau", explique Kate Masur, professeur d'histoire à l'université Northwestern. "La tradition de la nuit de veille a donc pris un nouveau sens et les Noirs américains, dans de nombreux endroits, dans les États libres, dans les États esclavagistes, se sont rassemblés pour des réunions de nuit de veille, célébrant l'avènement de la liberté.

L'abolitionniste Frederick Douglass faisait partie de ceux qui se réunissaient lors de cette nuit de veille, ou "veille de la liberté", pour attendre anxieusement la nouvelle année. Douglass, qui a obtenu légalement sa liberté en 1846, a assisté à une réunion de veille au Tremont Temple de Boston, attendant la nouvelle de la signature officielle de la Proclamation d'émancipation, explique Emily Blanck, professeur associé d'histoire et d'études américaines à l'université de Rowan.

"Nous attendions et écoutions comme un éclair venu du ciel, qui devait briser les chaînes de quatre millions d'esclaves", a déclaré Emily Blanck, citant l'autobiographie de Douglass.

Une ancienne esclave nommée Aunt Phoebe Bias a assisté à une réunion de veille à Washington, DC, peu avant sa mort. Le récit qu'elle en a fait a été repris dans le livre "They Knew Lincoln" (Ils connaissaient Lincoln), publié en 1942 par John E. Washington. Le livre a été réédité en 2018 avec une nouvelle préface de Masur.

Selon John E. Washington, Mme Bias, qui avait été réduite en esclavage en Virginie, avait entendu parler d'une "grande réunion de surveillance" qui se tiendrait le 31 décembre 1862 dans son église "au cours de laquelle d'importants hommes blancs et de couleur parleraient du président Lincoln et de la proclamation d'émancipation".

Mme Bias a déclaré à Washington qu'elle avait décidé d'assister au service, qui a commencé vers 22 heures par un sermon. Selon son récit, une copie de la Proclamation d'émancipation a ensuite été lue à haute voix.

Alors que l'horloge de l'église se rapprochait de minuit, les participants ont pleuré et prié pour que Dieu les libère de l'esclavage, selon le récit de Mme Bias. Ils ont également prié pour Lincoln.

"Ils avaient prié pour la liberté. Cette nuit-là, elle est arrivée", écrit Washington, selon le récit de Bias. "Lorsque les cloches de la ville sonnèrent le Nouvel An, l'année de leur liberté, hommes et femmes se levèrent d'un bond, poussèrent des cris de joie, s'étreignirent, s'embrassèrent et pleurèrent de joie.

Bien que la véritable liberté ne soit pas accordée avant la ratification du 13e amendement, le 6 décembre 1865, et l'abolition de l'esclavage, les services de la nuit de veille de 1862 ont apporté une lueur d'espoir à ceux qui avaient été maintenus en esclavage pendant des siècles.

L'héritage de la nuit de veille

Aujourd'hui, les Noirs américains se réunissent toujours dans les églises du pays la veille du Nouvel An, témoignant des situations qu'ils ont surmontées et priant pour que la nouvelle année leur soit favorable.

Tracy Oliver-Gary se souvient d'avoir assisté à la cérémonie de la nuit de veille avec sa famille lorsqu'elle était enfant à Little Rock, dans l'Arkansas.

"Nous venons d'une époque où la plupart des Afro-Américains ne savaient ni lire ni écrire, si bien que les choses se transmettaient oralement, par la tradition", explique-t-elle.

Mme Oliver-Gary fréquente l'église baptiste Mount Jezreel, qui a été fondée entre 1865 et 1873 et qui est considérée comme l'une des plus anciennes églises baptistes noires de la région de Washington, selon l'histoire de l'église.

Elle explique qu'elle s'efforce d'assister chaque année à une cérémonie de la nuit de veille afin de contribuer, à sa mesure, à perpétuer la tradition.

"Il y a l'aspect spirituel de la réflexion sur Dieu, mais il y a aussi l'aspect culturel et historique de la préservation de la culture afro-américaine [...]. L'église noire est, pour moi, le lieu par excellence de la préservation de l'histoire et de la culture des Noirs", a-t-elle déclaré.

Au fil des ans, les traditions de la nuit de veille ont évolué. Certaines congrégations commencent et terminent les offices plus tôt dans la soirée. Depuis la pandémie, d'autres ont adopté un format virtuel pour permettre à un plus grand nombre de fidèles d'assister à l'office depuis leur domicile.

Mais Oliver-Gary et Keeler affirment tous deux que la signification historique demeure. Ils estiment également que la cérémonie de la nuit de veille, comme d'autres traditions de la culture noire, devrait continuer à être transmise.

"Ce concept de foi et cette conviction que, même si les choses ne sont pas ce que l'on voudrait qu'elles soient, un jour meilleur est à venir, ont été un fil conducteur tout au long de la vie des Noirs en Amérique", a déclaré M. Oliver-Gary.

M. Keeler est du même avis et affirme que la nuit de veille reste un symbole et une tradition puissants pour les Noirs américains, car elle souligne la force de l'espoir.

"Certaines traditions afro-américaines sont en train de mourir parce que certaines personnes ne comprennent pas ce qu'elles signifient ou ce qu'est notre culture", a-t-elle déclaré. "C'est notre forme de culture. Nous devons la faire perdurer.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com