Comprendre Telegram, la plateforme de messagerie avec son chef en garde à vue au cours des derniers jours.

Durov, né en Russie, a été appréhendé samedi à l'aéroport de Paris-Bourget sur mandat judiciaire en raison de l'absence de réglementation de Telegram.

Les accusations portées contre sa plateforme incluent des allégations selon lesquelles elle a aidé des fraudeurs, des blanchisseurs d'argent, des trafiquants de drogue et des individus diffusant du contenu d'exploitation d'enfants, comme l'a déclaré le procureur français Laure Beccuau dans un communiqué lundi. Beccuau a également mentionné que Durov est accusé de ne pas avoir divulgué "des informations ou documents" pertinents pour l'enquête.

L'application a également récemment été sous surveillance en raison de son utilisation par des groupes terroristes et des extrémistes de droite.

L'arrestation de Durov a suscité un débat sur la liberté d'expression et la responsabilité des contenus illicites sur internet. La députée russe Maria Butina, qui a été condamnée aux États-Unis pour espionnage et expulsée en Russie en 2019, a qualifié le PDG de "prisonnier politique", selon Reuters, dimanche.

Cependant, le président français Emmanuel Macron a déclaré dans un post sur X lundi que l'arrestation de Durov "n'était en aucun cas une décision politique".

"Je lis de fausses informations sur la France suite à l'arrestation de Pavel Durov", a déclaré Macron, ajoutant que l'arrestation s'est déroulée dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours.

Le parquet de Paris a déclaré lundi que l'arrestation de Durov faisait partie d'une enquête approfondie sur une gamme d'activités criminelles datant du 8 juillet sur Telegram, totalisant 12 chefs d'accusation distincts.

Telegram a déclaré se conformer à la loi de l'UE et que Durov "n'a rien à cacher".

Voici ce que vous devez savoir sur Telegram et pourquoi elle a fait l'objet de critiques.

Qu'est-ce que Telegram ?

Telegram est un service de messagerie crypté lancé en 2013 par Durov et son frère, Nikolai. Avec plus de 950 millions d'utilisateurs, selon un post de Durov le mois dernier, c'est l'une des plateformes de messagerie les plus populaires dans le monde.

La plateforme est devenue essentielle dans de nombreux pays pour la communication quotidienne, le partage de photos et de documents, et la diffusion de messages gouvernementaux en raison de son cryptage.

En raison de son cryptage, la police et Telegram ont une surveillance limitée sur le contenu des utilisateurs. Cette confidentialité a également fait de Telegram une plateforme de communication précieuse dans les pays où la liberté d'expression est limitée, comme la Russie, l'Iran et l'Inde. En Ukraine, il est devenu un outil vital pour partager des nouvelles sur la guerre et avertir des raids aériens.

Cependant, les mêmes protections ont également fait de la plateforme un outil populaire pour les éléments criminels, y compris les trafiquants de drogue, les blanchisseurs d'argent et les extrémistes, y compris les suprémacistes blancs et les groupes terroristes tels qu'Al-Qaïda.

Telegram permet à jusqu'à 200 000 utilisateurs de rejoindre des groupes de discussion individuels, où les fausses informations peuvent se propager rapidement. D'autres services cryptés, comme WhatsApp de Meta, ont des limites de taille de groupe beaucoup plus petites.

En mars, Durov a informé le Financial Times que l'application était "presque rentable" après avoir introduit de la publicité et des offres d'abonnement deux ans auparavant, et que l'entreprise envisageait une offre publique initiale.

Une plateforme qui a attiré la controverse

Au-delà de son utilisation par des criminels et des extrémistes, Telegram a fait l'objet de critiques pour son implication dans des conflits et événements politiques majeurs, ainsi que pour son refus d'abandonner son engagement en faveur du cryptage.

En 2018, Moscou a tenté d'interdire Telegram pour avoir refusé de fournir des clés de décryptage aux services de sécurité russes pour lire les messages privés. Durov a promis de défier l'interdiction, qui a finalement été levée en 2020.

Telegram est devenu populaire parmi les partisans de Trump et les partisans de la théorie du complot Q-Anon en 2021 après que les principales plateformes de médias sociaux, comme Facebook, ont commencé à limiter les allégations

