Comprendre l'importance de la souplesse et des concessions

Au début de la semaine parlementaire, le Bundestag allemand célèbre son 75ème anniversaire depuis sa première séance. Le président du Bundestag, Baβ, souligne l'importance des débats politiques et de l'implication du public. Lors d'un discours d'historien, l'AfD a du mal à garder son sang-froid.

Baβ a commémoré le 75ème anniversaire du parlement en défendant la démocratie. "De nombreuses personnes ne font plus confiance à la politique pour résoudre leurs problèmes", a-t-elle déclaré dans la salle plénière du Bundestag à Berlin. "Cela donne un avantage à ceux qui exploitent la colère et la peur, qui méprisent notre pays et promettent des solutions simples."

Elle a lancé un "appel pour le 75ème anniversaire de notre parlement" aux membres du parlement et à tous les citoyens : "Utilisons le pouvoir du compromis pour trouver de bonnes et durables solutions dans l'intérêt du peuple !" La mécontentement envers certaines décisions politiques ne doit pas conduire à "se laisser entraîner dans l'irréconciliabilité", a déclaré le président du Bundestag. "C'est pourquoi nous sommes tous appelés à rappeler plus souvent la nécessité du compromis."

Aborder les problèmes quotidiens des gens

Malgré tous les défis, il est important de ne pas perdre de vue la capacité du Bundestag à surmonter les crises au cours des 75 dernières années. "Je suis convaincue : notre démocratie est robuste et résiliente face à tous ceux qui veulent la nuire", a poursuivi Baβ. "Une grande majorité d'Allemands considèrent la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement. Cela a également été démontré par les encouragements manifestations au début de l'année."

À ce moment-là, le discours de Baβ a été interrompu par des applaudissements de tous les groupes sauf l'AfD. Les manifestations dans différentes villes allemandes au début de l'année ont été inspirées par des discussions au sein de l'AfD sur la "remigration", qui fait référence à l'expulsion de personnes ayant des racines étrangères. La direction de l'AfD nie avoir de tels projets.

Baβ a reconnu que de nombreuses personnes sont déçues par la façon dont fonctionne la démocratie. "Nous, en tant que politiques, sommes appelés à répondre aux doutes sur la démocratie en abordant les problèmes concrets de la vie quotidienne des gens", a-t-elle déclaré - et ajouté : "sans lever des attentes que nous ne pouvons pas tenir, sans solutions rapides, sans l'illusion que nous n'avons qu'à expliquer nos actions mieux."

Encourager l'engagement politique

"Pour combler l'écart entre les gens et leurs représentants, nous devons également rendre l'engagement politique plus agréable et découvrir de nouvelles formes de participation", a déclaré le président du Bundestag. "Nous devons exploiter cet engagement civique comme une source de force puissante pour notre démocratie."

Baβ a rappelé que les opposants à la démocratie étaient également présents dans le premier Bundestag élu en 1949 - " Venue de l'extrême droite et de l'extrême gauche". Le "plus grand exploit" de ces premiers membres du Bundestag était de démontrer l'efficacité de la démocratie parlementaire - "parce que les ennemis de la constitution ont été expulsés du parlement".

L'ancien ministre fédéral de l'Intérieur Gerhart Baum, dans son discours, a rappelé le scepticisme des observateurs étrangers. Ils doutaient que les Allemands puissent gérer la démocratie. "Oui, ils l'ont prouvé. Ils peuvent gérer la démocratie", a insisté Baum. "Maintenant, ils doivent prouver qu'ils peuvent défendre activement la démocratie."

L'historienne Christina Morina a mis en garde dans son discours contre les courants anti-démocratiques. La logique des sentiments populistes et anti-parlementaires a

Lire aussi: