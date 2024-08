Table des matières

Sur quelles chaînes pouvez-vous regarder la Bundesliga en direct à la télévision ?

Quelles sont les modifications apportées aux règlements ?

Quels sont les aspects uniques du calendrier ?

Quoi de neuf chez les équipes ?

Qui pourrait être le joueur vedette de la saison ?

Qui remportera le titre allemand ?

Le tenant du titre, Bayer Leverkusen, commence la saison de la Bundesliga ce vendredi (20h30 CET/DAZN et Sat.1) contre Borussia Mönchengladbach. Habituellement, le Bayern Munich commence le dimanche à Wolfsburg. Les fans peuvent s'attendre à une saison palpitante remplie d'innovations et de dates spéciales.

Sur quelles chaînes pouvez-vous regarder la Bundesliga en direct à la télévision ?

Pour regarder tous les matchs en direct à l'écran, les fans ont besoin de plusieurs abonnements de streaming. Le canal de télévision payante Sky diffuse les matchs le samedi (15h30 et 18h30) et diffuse également les matchs de l'après-midi en une seule émission.

Les matchs du vendredi (20h30) et du dimanche (15h30, 17h30 et jusqu'à dix fois par saison à 19h30) sont diffusés en streaming par DAZN. La chaîne gratuite Sat.1 diffuse le match d'ouverture, un match par jour les 15e et 16e journées, et les barrages de relégation.

Quelles sont les modifications apportées aux règlements ?

La modification la plus importante sera la fameuse «règle du capitaine», qui a été introduite avec succès lors de l'Euro d'été : seul le capitaine de l'équipe peut s'adresser au referee en cas de litige. L'ère des joueurs multiples discutant avec le referee est censée prendre fin. Les arbitres préfèrent ne pas être appelés «règle de plainte». Un puce dans le ballon avec un EKG pour le contact du ballon, comme vu lors des matchs de l'Euro, n'a pas encore été mise en place.

Quels sont les aspects uniques du calendrier ?

Avant Noël, 15 journées de matchs seront jouées, la dernière se terminant deux jours avant le réveillon. Après une courte pause hivernale, cela reprendra le 10 janvier, suivi du seul tour de milieu de semaine de la saison les 14 et 15 janvier. Cependant, le football en milieu de semaine reste abondant : en raison de la refonte des compétitions européennes, il y a considérablement plus de matchs internationaux programmés. Le 29 janvier, un mercredi, 18 matchs seront joués simultanément en Ligue des champions à 21h00 CET. Les cinq représentants allemands sont Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern, RB Leipzig et Borussia Dortmund.

Quoi de neuf chez les équipes ?

Deux des cinq meilleures équipes de la saison précédente ont de nouveaux entraîneurs à leur tête. Chez Bayern, le Belge Vincent Kompany vise à transformer la campagne sans titre de la saison dernière sous Thomas Tuchel en une chose du passé. Chez Borussia Dortmund, l'ancien joueur Nuri Sahin a pris la tête de l'entraînement. L'activité de transfert a également été importante.

Bayern a dépensé plus de 100 millions d'euros pour des joueurs comme Michael Olise et João Palhinha. Borussia Dortmund a signé Serhou Guirassy et Waldemar Anton de VfB Stuttgart, donc les Swabiens ont également dû investir. RB Leipzig doit faire face au départ de Dani Olmo à FC Barcelona. Les équipes promues Holstein Kiel et FC St. Pauli seront surveillées de près en Bundesliga.

Qui pourrait être le joueur vedette de la saison ?

L'an dernier, Jamal Musiala (21/FC Bayern) et Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) ont attiré beaucoup d'attention en tant que jeunes joueurs de l'équipe nationale allemande. Les deux sont restés avec leurs clubs et commencent la nouvelle saison sans blessures majeures. Le Français de 22 ans Michael Olise peut-il également briller chez Bayern après avoir remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques ? L'Espagnol Aleix García (27) est passé à Leverkusen après une bonne saison avec FC Girona en Espagne. Deniz Undav (28/VfB Stuttgart), Harry Kane (31/FC Bayern) et Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund) savent où est le but. Les fans de RB Leipzig étaient ravis que Xavi Simons (21) puisse être prêté à nouveau.

Qui remportera le titre allemand ?

Le joueur allemand de football record Lothar Matthäus a récemment déclaré qu'il n'y avait pas de passage pour le tenant du titre Leverkusen - et Matthäus n'est pas le seul à le penser. Après des années de réponse toujours «FC Bayern le fera», la course au titre de cette saison semble plus ouverte. Derrière Leverkusen et Munich, Dortmund et Leipzig sont prêts à saisir leur chance. Malgré les départs de joueurs clés, VfB Stuttgart peut encore faire une surprise.

Dans la saison à venir de la Bundesliga, FC Bayern, l'une des meilleures équipes, sera dirigée par leur nouvel entraîneur Vincent Kompany, visant à améliorer leur campagne sans titre sous Thomas Tuchel. During the international breaks, fans can expect to see FC Bayern, along with other German clubs, in action, as there are significantly more international matches scheduled.

Lire aussi: