Comprendre les causes de la fièvre catarrhale du mouton

Au cours des derniers mois, la maladie de la langue bleue, préjudiciable aux bovins et aux moutons, s'est étendue largement dans la plupart de l'Allemagne, Berlin étant la seule exception, selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI). La cause de cette épidémie est attribuée à des midges porteurs de la maladie, qui ont été présents en nombre important et très actifs depuis plusieurs semaines, selon le FLI. Explorons les aspects essentiels de cette épidémie.

De quel microbe s'agit-il ?

Il s'agit d'un virus connu sous le nom de virus de la langue bleue, ou BTV pour faire court. Ce virus affecte principalement les moutons et les bovins, ainsi que les camélidés sud-américains, les chèvres et les ruminants sauvages. Le virus existe sous environ 20 variants différents, appelés sérotypes. Actuellement, le sérotype BTV-3 se propage en Allemagne et dans d'autres pays européens.

À quel point le virus est-il dangereux pour les humains ?

Les BTV sont généralement transmis par les piqûres de midges hématophages du groupe Culicoides. Ces midges sont petits, prospèrent pendant les saisons chaudes dans des conditions humides et chaudes. Selon une étude publiée dans "Science", ces midges peuvent parcourir plusieurs kilomètres en quelques jours et même des centaines de kilomètres avec des vents favorables. Le transport d'animaux peut également contribuer à la propagation du virus.

Lorsqu'il est transmis par la piqûre d'un midge infecté, le virus se multiplie dans des ganglions lymphatiques spécifiques chez les animaux infectés. Les animaux développent généralement une immunité à vie. Une fois infecté par le variant actuel, les animaux ne seront plus malades, mais ils peuvent contracter d'autres sérotypes. Pour les humains, cependant, les virus sont généralement inoffensifs, car ils ne transmettent pas le pathogène, comme le confirme le FLI. Les produits carnés et laitiers d'animaux sensibles à la langue bleue peuvent être consommés en toute sécurité.

Comment les animaux sont-ils affectés ?

La maladie de la langue bleue est grave et peut entraîner la mort, selon le sérotype. Les moutons peuvent ressentir une douleur intense dans la bouche et une boiterie, et la coloration caractéristique de la langue est moins courante, selon le FLI. Les bovins, quant à eux, présentent des symptômes plus légers.

Selon les données des Pays-Bas, qui ont été touchés plus longtemps, en moyenne, environ 25 % des moutons dans les installations gérées meurent du variant actuel BTV-3/NET2023, ce qui le rend plus mortel que d'autres variants. Dans certaines exploitations, plus de 70 % des animaux malades sont décédés. Les taux de mortalité sont également plus élevés chez les bovins, et la production de lait peut diminuer considérablement chez les vaches laitières.

Quelle est la situation actuelle ?

Récemment, le nombre d'exploitations touchées a augmenté de manière significative dans divers États fédéraux. En juin, le FLI a enregistré seulement 13 exploitations touchées dans tout le pays, mais en juillet, il y en avait plus de 1200. D'ici le 23 août, plus de 4800 exploitations touchées avaient été signalées. Selon l'évaluation du FLI, BTV-3 sera toujours un sujet de préoccupation l'année prochaine.

En tout, il y a environ 10,6 millions de bovins en Allemagne (au mois de mai), avec environ 3,7 millions de vaches laitières. L'association des agriculteurs allemands rapporte que plus de 75 % des bovins sont élevés en Bavière, en Bade-Wurtemberg, en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et dans le Schleswig-Holstein.

La propagation du sérotype 3 de la langue bleue est similaire à celle de 2007

Le FLI indique que la propagation de la maladie de la langue bleue sérotype 3 est similaire à celle du sérotype 8 en 2007. À cette époque, il a également été démontré que le pathogène peut se propager rapidement. Après un début modéré, le nombre de nouveaux cas augmente généralement considérablement pendant la deuxième moitié de l'année et diminue ensuite vers la fin de l'année, selon l'occurrence et l'activité des midges.

Origine de BTV-3/NET2023

L'origine de BTV-3/NET2023 est believed to be in southern Africa, mais this has neither been confirmed nor refuted by the FLI. The significant differences observed in the BTV-3 outbreaks in Europe suggest a distant origin. Global trade is believed to be the most likely cause of the virus's spread, as infected midges might have been introduced through materials, animals, or sheep trading.

In the Netherlands, this variant first appeared in September 2023 and spread rapidly. The first infection in Germany was confirmed in October 2023 on a sheep farm in North Rhine-Westphalia. Experts generally agree that climate change facilitates outbreaks of the disease by making it easier for midges to overwinter and spread more quickly in the following months, while higher temperatures also promote the reproduction of the pathogen in midges.

Impact sur les agriculteurs

Les épidémies ont entraîné la suspension du statut "libre de la maladie de la langue bleue" de l'Allemagne. Les animaux des zones touchées ne peuvent être transportés vers des zones sans BTV qu'après test et pulvérisation d'insecticides, ce qui peut entraver le commerce. Cependant, depuis que tous les États fédéraux sont maintenant touchés, le commerce intraallemand devrait être à nouveau possible sans exigences spéciales, selon l'association des agriculteurs.

Le commerce avec les régions BTV-libres de l'UE est très limité ou soumis à des conditions spécifiques. Les agriculteurs subissent également des pertes en raison de la réduction de la production de lait et des animaux décédés. Pendant l'épidémie de BTV-8 en 2007, les fonds allemands pour les maladies animales ont versé une indemnisation pour 33 233 moutons décédés et 10 240 bovins, selon le FLI.

Mesures de lutte

Ces informations devraient aider à comprendre l'épidémie de maladie de la langue bleue et les mesures de lutte qui sont prises pour y faire face. Veuillez surveiller les développements futurs et prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger votre bétail.

Conformément à un décret urgent, l'utilisation de trois vaccins BTV-3 est autorisée. Ces vaccins peuvent réduire les symptômes et freiner la multiplication virale chez les animaux, mais ils ne procurent pas une protection complète, car même les animaux vaccinés peuvent encore contracter la maladie. L'Institut fédéral de l'élevage a souligné que la vaccination est la seule mesure de sécurité viable pour les animaux. Cependant, l'acceptation volontaire de la vaccination, généralement couverte par les propriétaires d'animaux, est beaucoup plus faible que la vaccination obligatoire, souvent subventionnée par le fonds de maladie animale.

Selon l'association des agriculteurs, "les vaccinations sont courantes", mais elles sont arrivées trop tard pour les premières zones touchées. L'efficacité de la protection des populations animales par les vaccinations sera un élément clé pour déterminer la durée de l'épidémie.

La maladie de la langue bleue, y compris le sérotype BTV-3 actuel, affecte principalement les animaux d'élevage tels que les moutons, les bovins, les chèvres et les camelidés, provoquant des symptômes graves tels que des douleurs buccales et de la boiterie chez les moutons et des symptômes plus bénins chez les bovins. Heureusement, les virus sont généralement inoffensifs pour les humains, l'Institut fédéral de l'élevage ayant confirmé qu'ils ne transmettent pas le pathogène.

Le secteur agricole en Allemagne a été considérablement touché par cette épidémie, entraînant une augmentation des taux de mortalité chez les animaux touchés et une diminution de la production de lait chez les vaches laitières. En réponse, l'utilisation de trois vaccins BTV-3 a été autorisée, bien que leur efficacité soit limitée car les animaux vaccinés peuvent encore être infectés. Cependant, la volonté d'accepter la vaccination chez les éleveurs est plus faible que la vaccination obligatoire, souvent subventionnée par le fonds de maladie animale.

