Table des matières

Qu'est-ce que les Paralympiques fundamentally?

Quelles activités sont impliquées?

A-t-il une cérémonie d'ouverture?

Qui sont quelques Paralympiens renommés?

Combien de concurrents allemands participent?

Quelle est la perspective pour l'équipe allemande?

La Russie et la Biélorussie participeront-elles?

Quels sont les récompenses pour les athlètes allemands?

Où puis-je regarder les Paralympiques en direct?

- Comprendre les aspects essentiels des Jeux paralympiques

À la suite des Jeux olympiques, les Paralympiques approchent, débutant à Paris un mercredi. Avant leur début, voici les réponses aux questions les plus pressantes :

Qu'est-ce que les Paralympiques fundamentally?

Les Paralympiques sont des compétitions sportives qui imitent les Jeux olympiques, destinées aux athlètes ayant des handicaps. Ces jeux ont lieu tous les quatre ans au même endroit que les récents Jeux olympiques d'été ou d'hiver. Depuis 1960, les athlètes s'affrontent dans des événements compétitifs pour les médailles paralympiques dans les sports d'été. Le terme "Paralympiques" est dérivé des mots anglais "paraplégique" (paralysé des deux côtés) et "Olympics" (Jeux olympiques).

Quelles activités sont impliquées?

Un total de 4 400 athlètes de 182 nations participeront à 22 sports pour remporter des médailles : Football pour aveugles, Badminton, Boccia, Tir à l'arc, Dressage, Haltérophilie, Goalball, Judo, Canoë, Athlétisme, Cyclisme, Basket-ball en fauteuil roulant, Escrime en fauteuil roulant, Rugby en fauteuil roulant, Tennis en fauteuil roulant, Aviron, Natation, Volley-ball assis, Tir, Taekwondo, Table Tennis, Triathlon.

A-t-il une cérémonie d'ouverture?

Contrairement à une arrivée en bateau sur la Seine comme les Jeux olympiques, les athlètes paralympiques se présenteront au public le mercredi (20h00/ZDF) le long de l'avenue des Champs-Élysées, aboutissant à la place de la Concorde. Un grand stade pour la cérémonie d'ouverture a été construit sur la place de la Concorde à l'aide des quatre stades de sports urbains (3x3 Basket-ball, BMX, Skateboard et Breakdance).

Qui sont quelques Paralympiens renommés?

L'allemand Markus Rehm, sauteur en longueur prothétique, est l'un des athlètes phares à Paris. Depuis 2011, il a remporté tous les titres mondiaux et européens ainsi que les Paralympiques, battant le record du monde à 8,72 mètres. La Néerlandaise Diede de Groot a remporté tous les tournois du Grand Chelem en tennis en fauteuil roulant depuis 2021. L'Australien Ryley Batt est considéré comme le meilleur joueur de rugby en fauteuil roulant de tous les temps, avec deux victoires paralympiques à son actif.

Combien de concurrents allemands participent?

Un total de 143 participants concourront, dont 65 femmes et 78 hommes, ainsi que cinq guides. L'athlétisme a la plus grande équipe avec 27 concurrents (plus deux guides). L'Allemagne ne sera pas représentée en Football pour aveugles, Goalball, Taekwondo et Haltérophilie. La plus ancienne participante allemande est la cavalière de dressage Heidemarie Dresing (69 ans), tandis que la nageuse de Berlin Johanna Doehler est la plus jeune athlète à 14 ans.

Quelle est la perspective pour l'équipe allemande?

Le président du Comité paralympique allemand (DBS), Friedhelm Julius Beucher, a confirmé qu'il n'y avait pas d'objectif de médailles spécifique. Aux Jeux de Tokyo, l'équipe a remporté 13 or, 12 argent et 18 bronze. Avec une 12e place au tableau des médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, l'équipe allemande a enregistré son pire résultat. L'objectif est de revenir dans le top 10.

La Russie et la Biélorussie participeront-elles?

Le Comité paralympique international (IPC) a décidé de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Paralympiques de Paris, sous certaines conditions. Cela inclut la participation sous le drapeau et l'hymne paralympiques, et l'interdiction d'afficher tout symbole national. La décision a été prise en tenant compte de la sécurité et de la sécurité de tous les participants.

Un total de 90 athlètes individuels de Russie et 8 participants de Biélorussie seront présents à Paris. Ils ont été préalablement examinés par un cabinet d'avocats chargé par le Comité paralympique international (IPC). Suite à l'attaque militaire de la Russie en Ukraine en 2022, ils concourront sous un drapeau neutre et ne seront pas autorisés à participer à la cérémonie d'ouverture ni à entendre leur hymne national en cas de médaille d'or. Les équipes de ces deux nations restent exclues.

Quels sont les récompenses pour les athlètes allemands?

Les médaillés d'or, d'argent et de bronze parmi les athlètes paralympiques reçoivent les mêmes récompenses que les athlètes non handicapés. La première place est récompensée de €20 000, la deuxième place de €15 000 et la troisième place de €10 000.

Où puis-je regarder les Paralympiques en direct?

ARD et ZDF partageront la couverture des Paralympiques. ZDF diffusera la cérémonie d'ouverture le 28 août, avec plus de 60 heures de couverture sportive en direct. En outre, environ 75 heures de sports para seront diffusées en direct sur les chaînes de streaming d'ARD et ZDF.

Les prochains Jeux paralympiques, qui suivent les Jeux olympiques, sont similaires aux Jeux olympiques mais sont spécifiquement conçus pour les athlètes ayant des handicaps. Parmi les 22 sports inclus dans les Jeux paralympiques de Paris, on trouve le Table Tennis, offrant aux athlètes des opportunités de concourir et de gagner des médailles.

La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Paris aura lieu le long de l'avenue des Champs-Élysées un mercredi, mettant en scène la participation d'athlètes du monde entier.

Lire aussi: