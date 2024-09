Comprendre le racket: une répartition du délit

Ces groupes notoires ont régné sur le crime organisé à Chicago et à New York pendant des années – jusqu'à ce que la police les abatte avec une seule accusation puissante : le racket.

Cette tactique a depuis été utilisée par le gouvernement fédéral pour abattre plus d'une douzaine de figures sportives universitaires et d'administrateurs de tests impliqués dans le plus grand scandale d'admission à l'université de l'histoire. Des figures notables comme l'ancien président Donald Trump, R. Kelly, Young Thug et Sean 'Diddy' Combs sont également tombées sous sa juridiction.

Des activités telles que le trafic sexuel, les scandales de tricherie et l'implication de la mafia peuvent sembler très différentes. Pourtant, elles tombent toutes sous l'ombrelle exhaustive du racket.

Pour éclairer ce concept, CNN a consulté en 2019 l'avocat G. Robert Blakey, qui a joué un rôle significatif dans la rédaction des lois sur le racket dans au moins 22 États.

Le racket n'est pas un crime en soi

En substance, le racket consiste à participer à un schéma illégal. Il sert de cadre dans la loi sur les organisations corrompues et influencées par le racket (RICO) pour classer 35 transgressions, notamment le kidnapping, le meurtre, la corruption, l'incendie criminel et l'extorsion.

Blakey a clarifié que le racket n'est pas un délit spécifique, mais plutôt une manière d'aborder et de poursuivre diverses infractions.

Il a également souligné que le racket n'est pas un acte criminel unique. Pour obtenir une condamnation, les procureurs doivent prouver une série récurrente impliquant au moins deux instances d'activité de racket.

Le racket est intentionnellement Comprehensive

Le Congrès a adopté la loi RICO en 1970 pour lutter contre le crime organisé. Depuis, elle a été utilisée contre des chefs mafieux de haut niveau, comme Antonio Corallo, à la tête de la célèbre famille criminelle Lucchese.

Cependant, comme Blakey l'a souligné, le racket n'est pas réservé au crime organisé.

La loi fédérale a une portée plutôt large et a été utilisée pour poursuivre des cas de délit d'initié et des groupes anti-avortement qui ont obstrué l'accès aux cliniques.

Avoir un impact sur le commerce interétatique est une exigence

Pour condamner quelqu'un pour racket, selon le département de la Justice des États-Unis, les procureurs doivent établir cinq éléments clés :

• L'existence d'une organisation criminelle• L'impact de l'entreprise sur le commerce interétatique• La participation du défende

Lire aussi: