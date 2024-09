Comprendre le bon choix: Décodage de sept symboles communs sur les étiquettes des produits

L'emballage peut susciter de fausses attentes quant aux produits. Les termes tels que "écologique" et "produit local" sont souvent utilisés pour promouvoir les biens, mais ils peuvent être trompeurs et entraîner la mécontentement des clients. Ces problèmes sont souvent communiqués à Lebensmittelklarheit.de, un portail géré par les centres de consommation, ou même aux départements juridiques des concurrents de Wettbewerbszentrale.

Stephanie Wetzel, coordinatrice de projet pour "Lebensmittelklarheit" au Verbraucherzentrale Bundesverband à Berlin, explique que les fournisseurs modifient souvent leur étiquetage en raison des plaintes des consommateurs. Cependant, certaines plaintes impliquent également les départements juridiques des centres de consommation, notamment lorsqu'ils intentent des poursuites contre les fournisseurs pour améliorer leur étiquetage.

Il existe également des étiquettes de produits qui semblent conformes à la loi, mais peuvent toujours tromper les consommateurs. Soyez vigilant avec ces sept allégations sur l'emballage :

1. Moins de sucre, moins de sucres, sans sucre

Les produits étiquetés "moins de sucres" ou "moins de sucre" doivent contenir 30 % de sucre en moins par rapport à leurs homologues comparables. L'étiquette "sans sucre" signifie que le fabricant n'a pas ajouté de sucre supplémentaire sous forme de sucre domestique, de lait ou de fruit. Seuls les produits contenant moins de 0,5 gramme de sucre pour 100 grammes ou 100 millilitres peuvent être étiquetés comme sans sucre, selon Nadine Schreiner, conseillère juridique de Wettbewerbszentrale. Cependant, les produits étiquetés comme sans sucre contiennent toujours du sucre.

De nombreux consommateurs croient que "sans sucre" équivaut à faible teneur en calories, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces produits contiennent souvent d'autres édulcorants, tels que le xylitol, moins caloriques que le sucre, mais pas entirely calorie-free.

2. Faible teneur en matières grasses, réduit en matières grasses

Dans l'industrie alimentaire, "faible teneur en matières grasses" et "réduit en matières grasses" sont utilisés de manière interchangeable. Un produit est considéré comme "faible en matières grasses" s'il contient moins de trois grammes de matières grasses pour 100 grammes d'aliments, ou moins de 1,5 gramme pour 100 millilitres d'aliments liquides. Cependant, "réduit en matières grasses" n'implique pas nécessairement que le produit est plus sain. Pour compenser la perte de saveur, les produits à faible teneur en matières grasses contiennent souvent plus d'additifs.

3. Production locale

Les phrases "production locale" et "fermes locales" peuvent également conduire à des suppositions erronées. Schreiner précise que le terme "local" n'est pas défini par la loi, ce qui rend incertain à quoi "local" fait référence en ce qui concerne l'origine du produit. Alors qu'un consommateur de Stuttgart pourrait supposer qu'un produit "produit localement" provient de la région de Stuttgart ou même de Bade-Wurtemberg, il est incertain s'il provient de Ludwigsburg à proximité ou de plus loin à Constance.

Les produits fabriqués en Bade-Wurtemberg ne peuvent pas être commercialisés à l'échelle nationale avec l'étiquette correspondante, souligne Schreiner.

4. Naturellement pur

Un produit étiqueté "naturellement pur" doit être composé à 100 % de substances d'origine naturelle, selon Schreiner, sans autres additifs permis.

5. Sans additifs

Les étiquettes telles que "sans colorants", "sans arômes artificiels" ou "sans exhausteurs de goût" sont courantes sur les emballages alimentaires. Wetzel explique que ces étiquettes donnent l'impression qu'aucune couleur ou composant intensifiant la saveur n'est utilisée. Cependant, les fabricants substituent souvent les additifs impopulaires par d'autres qui ne nécessitent pas de mention obligatoire. Le jus de betterave, par exemple, est un agent colorant fréquemment utilisé à la place des colorants artificiels.

1. Fabriqué en Allemagne

Un produit étiqueté "Fabriqué en Allemagne" signifie qu'une partie importante de sa production a eu lieu en Allemagne, selon Schreiner. Cependant, il n'y a pas de définition exacte de la part de la production qui doit être allemande. Par conséquent, "Fabriqué en Allemagne" n'indique pas nécessairement que le produit a été entièrement fabriqué en Allemagne.

1. Neutre en carbone ou écologique

Pour étiqueter un produit comme "neutre en carbone" ou "écologique", un fabricant doit fournir des raisons spécifiques pour lesquelles le produit est neutre en carbone ou écologique, dit Schreiner. Sinon, cette allégation est considérée comme illégale.

