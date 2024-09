Comprendre le 25 septembre: Évolution de Tel Aviv, Impact de la tempête Helene, Affaires des services secrets, Situation de l'aide à l'Ukraine, Analyse des coûts des médicaments

1. Tel Aviv

L'armée israélienne a intercepté un missile balistique aujourd'hui à proximité de son principal hub commercial, Tel Aviv, lancé par le Hezbollah. Il semble s'agir du premier missile balistique lancé par le groupe militant vers Israël, marquant une escalade significative des hostilités entre les deux parties. Le Hezbollah a affirmé qu'il ciblait le quartier général du Mossad "en soutien à notre peuple palestinien résistant à Gaza" et "en défense du Liban et de son peuple". Les premiers rapports indiquaient qu'il n'y avait pas de dommages immédiats ni de victimes suite à l'interception. Depuis le début du conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas en octobre dernier, le Hezbollah a lancé des dizaines de roquettes et de drones depuis le Liban, dirigées vers le nord d'Israël.

2. Storm Helene

Les habitants de Floride se préparent à l'arrivée de Helene, une tempête tropicale qui se renforce rapidement et qui pourrait devenir un ouragan majeur aujourd'hui. Helene est prévue pour frapper la côte est de la Floride - potentiellement dans la région de la Big Bend - tard jeudi et pourrait être la plus forte tempête à toucher les États-Unis depuis plus d'un an. Ce serait le quatrième ouragan à toucher les États-Unis en 2023 et le cinquième à affecter la Floride depuis 2022. Un avertissement de crue a été émis pour plus de 20 millions de personnes en Floride et dans les Appalaches du Sud. La région de la Big Bend est particulièrement vulnérable aux surges de tempête ; des hauteurs allant jusqu'à 15 pieds sont prévues. Explorez le Traceur d'ouragans de CNN pour voir la trajectoire prévue de Helene.

3. Service secret

Le Sénat a adopté à l'unanimité mardi un projet de loi garantissant que l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris recevront le même niveau de protection du Service secret qu'un président en fonction. Le sénateur républicain Rick Scott de Floride a présenté le projet de loi au Sénat après son adoption à l'unanimité par la Chambre. Il sera maintenant envoyé au président Joe Biden pour sa signature. Le Service secret est sous surveillance du Congrès après deux tentatives d'assassinat présumées contre Trump, la première le 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie et la deuxième le 15 septembre au Trump International Golf Club en Floride. Un nouveau rapport a révélé les défaillances des agents du Service secret lors de la première tentative qui étaient "prévoyables et évitables" et a trouvé que plusieurs problèmes identifiés par le comité "restent sans solution" de la part de l'agence.

4. Aide à l'Ukraine

Les États-Unis prévoient d'annoncer plusieurs milliards de dollars d'aide à l'Ukraine dans les jours à venir, s Englobant le financement avant son expiration après que le Congrès a échoué à inclure une extension de l'aide dans son projet de loi de financement temporaire pour maintenir le fonctionnement du gouvernement. Les dirigeants du Congrès ont été contraints d'exclure le langage du projet de financement en raison de la résistance interne au sein du GOP de la Chambre et de leurs profondes divisions quant au financement de l'Ukraine. Une fois que le projet de loi de financement aura été adopté par la Chambre, le Sénat pourrait le ratifier plus tard aujourd'hui ou jeudi - le même jour où le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévu pour visiter le Capitole des États-Unis. Zelensky est prévu pour s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui à New York, où les chefs d'État se réunissent pour discuter des questions mondiales et présenter les priorités de leurs pays.

5. Prix des médicaments

Au cours d'une audition avec le PDG de Novo Nordisk au sujet du prix de ses médicaments phares contre le diabète et la perte de poids, Ozempic et Wegovy, le sénateur Bernie Sanders du Vermont a affirmé que environ 40 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis si l'entreprise ne rend pas les médicaments plus abordables. Cela marque la dernière d'une série d'auditions menées par Sanders avec les PDG des entreprises pharmaceutiques sur le coût des médicaments aux États-Unis, qui sont généralement considérablement plus élevés - souvent plusieurs fois plus chers - que dans les autres pays riches. Sanders a noté que le prix de vente au détail pour une prescription de quatre semaines d'Ozempic est de 969 dollars aux États-Unis, tandis qu'il est de 155 dollars au Canada et de 59 dollars en Allemagne. De même, le prix de vente au détail de Wegovy est de 1 349 dollars aux États-Unis, mais il est de 186 dollars au Danemark, de 140 dollars en Allemagne et de 92 dollars au Royaume-Uni, a-t-il expliqué.

PETIT DÉJEUNER

Un zoo finlandais lutte pour payer ses pandas géantsAdorable ? Très coûteux ... Un zoo finlandais renoncera à deux pandas géants à la Chine parce qu'il ne peut plus assumer les frais.

Milan Fashion Week met en valeurLes vêtements sans fer ? Pas de problème, selon le monde de la mode de luxe. Apparemment, les vêtements froissés et froissés sont à la mode.

À quoi ressemblent les comptes Instagram des adolescentsInstagram convertira automatiquement des millions de comptes d'adolescents en privé et limitera le type de contenu que les jeunes utilisateurs peuvent voir sur l'application. Dans cette vidéo, CNN’s Clare Duffy montre ce que verront les utilisateurs lorsque les modifications seront mises en œuvre.

Sites archéologiques découverts par intelligence artificielle dans le désertLes chercheurs d'Abu Dhabi affirment qu'ils ont découvert une méthode plus efficace pour explorer les zones désertiques à la recherche de sites archéologiques importants cachés sous le sable.

Lien entre la maladie de Parkinson et le footballLe Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, partage sa perspective professionnelle sur la maladie de Parkinson après que le membre du Hall of Fame du football Brett Favre a révélé avoir été diagnostiqué récemment avec ce trouble neurologique dégénératif.

1111C'est le numéro de téléphone pour contacter la ligne de crise aux États-Unis, offrant une assistance émotionnelle gratuite aux individus confrontés à des crises de santé mentale. Les principaux fournisseurs de télécommunications mettent en place une technologie qui orientera les appels et les messages texte marqués comme 1111 vers les centres de soutien pertinents, en fonction de l'emplacement géographique de l'utilisateur, comme l'a révélé le département de la Santé et des Services sociaux hier. Les décideurs politiques affirment que cette mise à jour permettra un accès plus facile aux services locaux pour ceux qui en ont besoin, améliorant ainsi considérablement l'efficacité et l'efficacité - potentiellement sauvant des vies.

DITES DU JOUR

"Félicitations à chaque individu pour son affection."

— La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, autorisant une déclaration suite à la reconnaissance historique par la loi des unions homosexuelles en Thaïlande, octroyant le droit aux couples de même sexe de se marier mardi.

L'ATMOSPHÈRE D'AUJOURD'HUI

ET POUR TERMINER ...

Une résidence au bord de la mer s'effondre dans les Outer Banks de Caroline du Nord Trois résidences côtières en Caroline du Nord ont succombé aux eaux et à l'érosion depuis vendredi dernier. Voyez des images fragmentaires d'une maison inoccupée engloutie par l'océan cette semaine.

