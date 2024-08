Table des matières

En Allemagne, les jeunes peuvent consommer du vin, du champagne ou de la bière à partir de 14 ans, à condition que leurs parents soient présents et donnent leur consentement. Cette loi, connue sous le nom de "consommation accompagnée", est souvent critiquée. À partir de 16 ans, ces boissons peuvent être achetées, et à partir de 18 ans, les boissons à forte teneur en alcool comme les spiritueux sont également autorisées.

Pourquoi ce sujet est-il discuté maintenant?

Le débat sur la restriction de la consommation d'alcool à 18 ans n'est pas nouveau. Le commissaire fédéral aux stupéfiants, Burkhard Blienert (SPD), a plaidé en faveur de cette mesure depuis longtemps et a récemment réaffirmé sa position lors d'une interview accordée au "Rheinische Post". De plus, la Conférence des ministres de la Santé des Länder a abordé cette question en juin. Récemment, des experts ont été mandatés pour réexaminer la protection des jeunes et l'alcool. Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach, a également exprimé son soutien à l'interdiction de l'alcool pour les mineurs.

La discussion a été relancée par une étude de la Société allemande de nutrition (DGE), publiée récemment. Le résultat de l'étude est sans équivoque : il n'y a pas de quantité d'alcool sans danger. En conséquence, la DGE recommande maintenant de s'abstenir de consommer de l'alcool.

Quels sont les arguments pour n'autoriser l'alcool qu'à partir de 18 ans?

Depuis que l'alcool est nuisible, il y a de nombreuses raisons de limiter fortement sa consommation, surtout chez les mineurs. Les jeunes sont particulièrement sensibles aux effets de l'alcool car leur cerveau est encore en développement. L'alcool peut nuire à ce développement. Selon stern, Andrea Hardeling, directrice de l'Office régional de Brandenburg pour les questions liées à la toxicomanie, déclare : "Les zones du cerveau les plus à risque comprennent celles responsables de la planification, du jugement et de la prise de décision." De plus, l'alcool encourage un comportement à risque, et la probabilité d'accidents augmente considérablement. Un porte-parole du Centre fédéral d'éducation pour la santé note également : "Plus les jeunes commencent à boire de l'alcool régulièrement, plus tôt ils développent une tolérance à celui-ci." Cela peut favoriser la dépendance future.

Y a-t-il des points de vue opposés?

Actuellement, il n'y a pas d'études concrètes pour soutenir pourquoi l'alcool devrait être consommé avant l'âge de 18 ans. Il n'y a pas non plus d'études confirmant l'argument selon lequel les interdictions rendent les drogues plus attrayantes pour les jeunes. Cependant, les données du Centre fédéral d'éducation pour la santé suggèrent que la consommation d'alcool chez les personnes âgées de 12 à 17 ans a considérablement diminué. En 1973, plus de 25 % des jeunes interrogés ont déclaré consommer régulièrement de l'alcool, tandis qu'en 2021, ce chiffre était d'environ 9 %.

En réalité, l'Allemagne semble plus souple que ses pays voisins en ce qui concerne la consommation d'alcool. Nulle part il n'est permis de boire à 14 ans. En Turquie, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne et en République tchèque, il faut avoir 18 ans pour boire ou acheter de l'alcool. En France, la consommation d'alcool est autorisée à 16 ans, mais uniquement avec le consentement et la présence des parents. En Suisse, en Autriche, en Belgique et au Danemark, la consommation de vin et de bière est autorisée à 16 ans.

