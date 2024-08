Comprendre la langue vernaculaire australienne commune essentielle pour les voyageurs

Comprenez-vous la différence entre "sûr" et "pas probable" ? Ou peut-être "sirènes de police" par rapport à "perdre votre sang-froid" ?

Dans le monde anglophone, ils sont devenus célèbres pour raccourcir des mots comme "lunettes de soleil" en "sunnies", "maillot de bain" en "swimmers" ou "après-midi" en "arvo" – la liste est longue.

Et au fil du temps, le slang australien est devenu une source d'amusement en ligne – avec des expressions qui se transforment souvent en phénomènes TikTok (Pas vous, Cléo !) ou qui pénètrent la culture populaire.

Amanda Laugesen, directrice de la rédaction du Australian National Dictionary, de l'Université nationale australienne (ANU), a déclaré à CNN Travel que de nombreuses expressions australiennes ont leurs racines dans le britannique, mais que l'anglais australien a également incorporé de manière unique des mots des langues indigènes du pays.

L'égalitarisme et la défiance envers l'autorité sont devenus des thèmes récurrents dans la langue à mesure qu'elle évoluait, explique Laugesen.

Si vous cherchez à obtenir la citoyenneté ou si vous prévoyez simplement de visiter la terre australienne, voici quelques expressions australiennes authentiques que vous seriez bien avisé de ne pas ignorer.

Avoir une discussion

En Australie, "avoir une discussion" est une autre façon de dire "engager une conversation". Engager une discussion, c'est simplement avoir une conversation.

Une discussion à elle seule est une histoire. Par exemple, quelqu'un pourrait dire "avoir une discussion pour vous".

Travail difficile

Selon l'ANU, "yakka" signifie "travail" – ou effort pénible.

Le terme vient de "yaga", qui signifie "travail" en langue Yagara – la langue traditionnelle des Yagara qui vivent dans la région de ce qui est maintenant Brisbane.

Sûr, pas vraiment

Les Australiens ont tendance à utiliser "sûr" comme terme avant de poursuivre leur pensée. Cependant, il est difficile de déterminer si quelqu'un dit oui ou non.

Donc, "sûr, pas vraiment" signifie non.

"Viens-tu à la plage aujourd'hui ?"

"Sûr, pas vraiment – je ne pense pas."

Fou

Les Australiens utilisent souvent ce terme pour exprimer leur consternation face à une situation.

Parfois, il est également utilisé comme "fou chou de Bruxelles !"

Endroit éloigné

L'expression que les Australiens utilisent pour décrire un lieu éloigné d'eux.

C'est généralement rural, et parfois le terme implique que c'est un endroit arriéré.

"Ils vivent dans les bois."

Souffrir d'anxiété

C'est ainsi que de nombreux jeunes Australiens décrivent le fait de se sentir un peu anxieux.

Ou si vous vous inquiétez vraiment d'une situation, vous pourriez dire que vous êtes "sur les nerfs".

Tais-toi

Simplement, arrête de parler.

Mais dans la culture australienne véritable, ce n'est pas particulièrement offensant.

Il rêve

Cette expression vient d'un film australien iconique, "The Castle", où le personnage principal, Daryl Kerrigan, défend sa maison contre les tentatives de la banque de l'acheter pour construire un nouvel aéroport.

Chaque fois que Kerrigan fait une offre, il a une simple réponse pour sa maison : "Il rêve !"

Maintenant, cette phrase a pénétré la culture australienne et est souvent utilisée en réponse à une demande qui semble préposterouse.

Laugessen a déclaré à CNN Travel que, à la fin du 19e siècle, les Australiens ont vraiment commencé à adopter leur propre accent et leur propre langue distinctifs, qui "distinguent les Australiens des Britanniques".

"La plupart de cela est maintenant considéré comme plutôt familier et est plutôt informel", dit-elle. "Adopter ce que nous considérerions maintenant comme des jurons comme étant distinctivement australien."

Perdre le contrôle

Un exemple de cette informalité est l'expression "perdre votre sang-froid".

Cela peut sembler choquant, mais cela ne signifie pas ce que la plupart des gens pourraient penser.

Perdre son sang-froid, c'est perdre le contrôle de soi, en effet une autre façon de dire "avoir une crise".

Le plus impressionnant

Si quelqu'un est "le plus impressionnant", il est le meilleur.

Cette expression implique quelque chose d'exceptionnel.

Persévérer

En Australie, une personne persévérante est appelée un "battler".

Selon l'ANU, cela décrit une personne qui "n'a pas beaucoup d'avantages naturels, qui travaille dur et avec peu de récompense, qui lutte pour vivre (et qui fait preuve de courage en le faisant)".

Calme-toi

Simplement : détends-toi. Calme-toi est une façon de dire à quelqu'un de se calmer.

Travailler comme un lézard qui boit

Travailler aussi dur que possible sur une tâche particulière.

Par exemple, si quelqu'un vous appelle pendant que vous êtes au travail, vous pourriez répondre : "Je ne peux pas parler, je travaille comme un lézard qui boit."

Pas de problème

Pas de soucis, ne t'inquiète pas, tout va bien.

Tout va bien

Selon l'ANU, l'anglais australien utilise souvent le pronom féminin "elle", là où l'anglais standard utiliserait "il".

ANU

Tout va bien signifie simplement que tout va bien.

Personnage inculturel

En Australie, une personne inculturelle ou non sophistiquée est appelée un "bogan".

Selon le dictionnaire de l'ANU, le terme était autrefois une insulte, mais il est maintenant plus couramment utilisé dans des contextes qui "ne sont ni dérogatoires ni négatifs", selon le Australian National Dictionary.

Les origines de l'expression sont inconnues. On pense qu'elle peut dériver de la rivière Bogan, une rivière dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud – mais l'ANU dit qu'elle est probablement non liée. Elle est devenue populaire dans la culture australienne après avoir été utilisée dans la série télévisée "The Comedy Company" des années 1980.

Aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, Steven Bradbury était en queue de peloton de la course lors de la finale du 1000 mètres de patinage de vitesse sur piste courte messieurs. Suddenly, the leader of the pack fell, causing a domino effect that took out the other athletes ahead.

Profitant de cette occasion, Bradbury a sprinté à travers le chaos et remporté la médaille d'or, devenant ainsi le premier champion australien des Jeux d'hiver. Cet incident est depuis devenu un symbole culturel célèbre pour les Australiens, et l'expression "faire un Bradbury" est utilisée pour décrire un succès inattendu.

Si quelqu'un ne parvient pas à obtenir ce qu'il veut et se met en colère, on dit qu'il "a une crise de nerfs". Une expression élégante empruntée aux Britanniques, "crise de nerfs" a ses racines dans le verbe "sucer". C'est un terme courant en anglais australien, en particulier lorsque quelqu'un ne répond pas aux attentes.

Un "poulet" n'est rien d'autre qu'un autre nom pour une poule, populaire en Australie en raison de la disponibilité de poulets rôtis dans les supermarchés et des tirages au sort de poulets fréquents dans les pubs et les clubs. Cet humble volatile a une riche histoire, le terme ayant été enregistré pour la première fois en 1855 sous le nom de "chuckey".

Il y a une expression australienne, "Je ne suis pas descendu dans la dernière douche !", utilisée pour affirmer son intelligence. Elle peut être une réponse à quelqu'un qui sous-estime votre sagesse ou une façon d'exprimer la surprise face à des instructions simples, impliquant que vous avez plus d'expérience et de ruse que ce qu'on pense.

Un phénomène australien unique est le désir de raccourcir les mots en ajoutant un "o" ou "ie". Par exemple, "servo" pour station-service, "ambo" pour officier de l'ambulance, "bottle-o" pour magasins d'alcool, et "arvo" pour après-midi, dérivé d'avocat.

ConclusionComprendre le slang australien ouvre la voie à une culture vibrante et créative. Le langage unique est tissé dans la vie de tous les jours et joue un rôle important dans l expression des émotions et des expériences. Du triomphe inspirant de "faire un Bradbury" à l'utilisation courante de "avoir une crise de nerfs", le slang australien offre un commentaire coloré sur l'histoire, les valeurs et l'identité de ce pays. Et n'oubliez pas les "o's" australiens - le raccourcissement de mots vient naturellement aux Australiens, qui se réjouissent de créer de nouvelles expressions chaque jour !

Après avoir exploré le monde diversifié du slang australien, il est temps de mettre cette connaissance en pratique lors de votre voyage en Australie. Vous pourriez vous retrouver à commander un "chiko roll" à une foire locale, ou peut-être exprimer la surprise face à une situation en s'exclamant, "Je ne suis pas descendu dans la dernière douche !"

De plus, si vous vous trouvez dans un endroit isolé, vous pourriez rencontrer des individus qui se réfèrent à eux-mêmes comme "battlers", reconnaissant leur travail acharné et leur persévérance face aux défis.

Rappelez-vous, si vous avez jamais du mal à contrôler vos émotions pendant votre voyage en Australie, l'expression "calmez-vous" vous sera utile, offrant un gentle reminder de prendre une respiration et garder votre sang-froid. En fin de compte, adopter le slang australien non seulement ajoute une excitation à vos voyages, mais offre également un aperçu de la composition culturelle unique de ce pays fascinant.

