Comprendre la fonctionnalité de l'assistance au freinage d'urgence:

Les collisions par l'arrière entraînent fréquemment des dommages aux véhicules, des blessures et parfois des décès. Les systèmes d'aide au freinage d'urgence sont conçus pour prévenir ou atténuer la gravité de ces incidents.

Un système d'aide au freinage d'urgence est un dispositif de sécurité dans les véhicules qui s'active, souvent en présence d'une collision imminente avec des objets fixes ou d'autres usagers de la route, pour prévenir ou réduire l'impact des collisions par l'arrière. Il est toujours à l'affût des dangers potentiels, surveillant et évaluant constamment la situation devant lui.

Les outils principaux qu'il utilise sont des capteurs, tels que le radar, les caméras optiques et plus récemment, la technologie lidar. Cette dernière offre une résolution spatiale et de profondeur exceptionnelle, la rendant plus rapide et moins exigeante en termes de calcul que la technologie de caméra traditionnelle. Ces capteurs permettent au véhicule de 'voir' les autres véhicules, les piétons ou les obstacles sur la route.

Les données et les images sont constamment analysées

Les capteurs fournissent des données et des images en temps réel à l'unité centrale de traitement du véhicule, qui sont ensuite soumises à une analyse continue. La vitesse du véhicule, la distance par rapport aux autres objets et la situation de circulation globale sont évaluées. La vitesse et la direction propres du véhicule sont également prises en compte dans l'évaluation.

Si le logiciel du système d'aide au freinage d'urgence détecte qu'une collision est imminente, il décide si un freinage est nécessaire pour éviter l'accident. Si le conducteur ne réagit pas suffisamment rapidement, l'aide intervient.

Au début, le conducteur est généralement averti visuellement et/ou auditivement d'une collision imminente. Si le conducteur ne répond pas, comme en appuyant sur la pédale de frein, l'aide intervient dans le système de freinage.

Si un danger est identifié, le système d'aide au freinage d'urgence renforce la force de freinage. Cela signifie que les freins appliquent plus de force que le conducteur ne le ferait lors d'un freinage normal, décélérant ainsi plus efficacement. Si le conducteur freine, la force de freinage est encore renforcée.

Dans des situations critiques, les freins peuvent s'activer sans intervention du conducteur

Dans des situations extrêmement critiques, le système d'aide au freinage d'urgence peut arrêter le véhicule sans aucune intervention du conducteur pour éviter une collision ou en minimiser l'impact. Cela est connu sous le nom de freinage d'urgence autonome.

Il n'est pas rare que le système d'aide au freinage d'urgence s'active en raison de ses capteurs détectant une collision imminente. Cependant, du point de vue du conducteur, cela pourrait être une fausse alarme s'il avait l'intention d'éviter l'obstacle de toute façon. Dans cette situation, le conducteur peut annuler le système d'aide au freinage d'urgence, par exemple en accélérant et en dirigeant de manière appropriée.

Le système d'aide au freinage d'urgence, également connu sous le nom de système d'évitement de collision, est maintenant largement reconnu comme un dispositif de sécurité précieux avec un potentiel élevé de prévention des accidents. En conséquence, l'UE a rendu cet équipement obligatoire dans les nouveaux véhicules, similaire aux ceintures de sécurité, ABS ou ESP. Depuis l'été 2022, les fabricants de voitures ne peuvent plus obtenir l'homologation de type pour les véhicules sans système d'aide au freinage d'urgence. À partir de l'été 2024, tous les nouveaux véhicules immatriculés devront être équipés d'un système d'aide au freinage d'urgence.

L'activation des systèmes d'aide au freinage d'urgence peut prévenir ou atténuer la gravité des accidents de la route, tels que les collisions par l'arrière. Le fait de ne pas répondre aux signaux d'alerte du système à temps pourrait entraîner la prise de contrôle du système de freinage par le système, arrêtant le véhicule pour éviter une collision potentielle.

Lire aussi: