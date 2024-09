Comprendre la couverture d'assurance pour l'incapacité de travail: facteurs à prendre en compte

Do I need disability insurance (DI), or can I avoid it?"Il est recommandé d'obtenir une assurance car sécuriser votre capacité à travailler est d'une importance capitale," suggère Kerstin Hußmann-Funk, experte en assurance à la Verbraucherzentrale Hamburg.

Il est souvent avantageux d'acquérir une assurance à un jeune âge. Cependant, pour beaucoup, la question est : puis-je me permettre la DI ? En particulier, les étudiants ou les jeunes professionnels ont généralement des fonds limités. D'un autre côté, les primes sont plus basses si vous achetez une police à un jeune âge.

En termes généraux, la DI fournit une pension convenue au préalable si une personne assurée est dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident pendant au moins 6 mois - c'est-à-dire qu'elle ne peut pas travailler du tout ou seulement jusqu'à 50 %.

Quels facteurs influencent mes primes de DI ?

Le montant mensuel de la prime varie individuellement. Les aspects critiques incluent :

L'âge

La profession

L'état de santé

Le montant de la pension convenue

La durée du contrat

Il est également important de considérer combien de pension vous voulez recevoir en cas de besoin et jusqu'à quel âge l'assurance devrait s'appliquer. Plus les deux sont élevés, plus les primes sont élevées.

De plus, le degré de risque que l'assureur considère est important. "Il y a même des professions qui sont virtually inassurables," dit Constantin Papaspyratos, économiste en chef à l'Association fédérale des assurés. Cela inclut, par exemple, les stewards ou les pompiers professionnels. Les personnes qui travaillent dans des professions à haut potentiel de stress, comme les infirmières, paient également des primes élevées. "L'assureur demande votre profession actuelle," explique Constantin Papaspyratos. "Ils veulent savoir exactement quelle activité professionnelle vous exercez."

Quels points dois-je considérer dans les questions de santé ?

Un certain nombre de questions sur la santé et le risque sont posées. "Il y a beaucoup de place pour l'erreur dans cette section, et beaucoup de choses peuvent mal tourner," met en garde l'économiste en chef. L'historique médical et les activités de loisirs, telles que les sports de combat ou la moto, le tabac et les sédatifs, sont tous demandés.

"Il faut les lire et y répondre soigneusement," conseille Constantin Papaspyratos. "Car si vous voulez demander la DI plus tard, l'assureur vérifiera si vous avez répondu de manière complète et honnête. Dans le pire des cas, la couverture d'assurance peut être annulée rétroactivement."

Combien devrait être ma pension DI convenue ?

"La DI ne sert à rien si vous ne vous assurez pas raisonnablement," dit Kerstin Hußmann-Funk. Dans ce contexte, si vous êtes handicapé, vous devriez pouvoir maintenir votre niveau de vie avec la DI - et ne pas avoir à dépendre des systèmes d'aide de l'État.

La Verbraucherzentrale Hamburg recommande 80 % du revenu net mensuel comme guideline pour la pension DI. Pour les jeunes professionnels ou les étudiants, une somme d'au moins 1 500 euros est généralement recommandée pour l'assurance.

Cependant, les assureurs fixent des limites, qui se situent souvent entre 60 et 70 % du dernier salaire brut.

Une dynamique de prime est-elle rentable ?

Les deux experts recommandent une dynamique de prime. Cela signifie que les contributions mensuelles augmentent chaque année - "généralement de trois à quatre, au maximum de cinq pour cent," dit Kerstin Hußmann-Funk. Cependant, la pension d'invalidité reçue en cas de besoin augmente également.

De plus, il y a l'option de la suspendre temporairement - c'est-à-dire que l'assureur n'a pas à augmenter les contributions chaque année. "Les dynamiques sont annoncées à l'avance, et vous pouvez vous y opposer," explique Constantin Papaspyratos. "Vous devez les augmenter tous les trois ans dans la plupart des contrats, mais dans les contrats plus récents, vous pouvez vous y opposer aussi souvent que vous le souhaitez et puis les rejoindre à nouveau."

Puis-je augmenter la pension convenue plus tard avec une assurance invalidité ?

Oui, la garantie de suivi de l'assurance est incluse dans tous les nouveaux contrats, selon Constantin Papaspyratos. "Vous avez la possibilité d'augmenter votre pension d'invalidité en une seule fois d'un montant plus important, par exemple de 500 euros, jusqu'à un certain âge, par exemple 50 ans," dit l'économiste en chef.

Cependant, cela est généralement lié à des événements spécifiques, tels que le mariage, le divorce, la parentalité ou une augmentation de salaire. Ici, les assureurs diffèrent dans les événements listés. Astuce : Vérifiez ce qui pourrait potentiellement s'appliquer à vous.

Dans un délai de six à douze mois, vous pouvez ensuite souscrire une assurance de suivi. Dans ce cas, les assureurs renoncent à la nécessité de poser à nouveau des questions sur la santé. "Il peut cependant arriver qu'ils posent à nouveau des questions sur le risque, par exemple si vous avez commencé à faire de la moto entre-temps," dit Constantin Papaspyratos. Et bien sûr, les contributions mensuelles augmentent avec l'augmentation de la pension.

Comment trouver le bon assureur ?

La plupart des grandes compagnies d'assurance en Allemagne proposent des plans d'assurance invalidité décents, selon l'avocat de la consommation. Cependant, les détails peuvent varier considérablement entre les prestataires, comme l'indique l'autorité de surveillance financière allemande. Il est donc crucial d'examiner les avantages spécifiques lors de la comparaison des politiques. Vous pouvez commencer par vérifier les plans potentiels auprès d'organisations comme Stiftung Warentest, qui, contrairement à plusieurs sites de comparaison, ne prend pas de commission pour ses services.

Kerstin Hußmann-Funk souligne que le bon prestataire n'est pas nécessairement le plus important. Au lieu de cela, obtenir une police est crucial. Parfois, les assureurs peuvent refuser la couverture en raison de problèmes de santé préexistants. "C'est quelque chose que vous voulez éviter à tout prix, car si une compagnie vous refuse, vous ne trouverez pas d'autre compagnie disposée à vous assurer contre l'invalidité," elle explique. Par conséquent, il est crucial : avant tout, soumettez toujours une demande d'évaluation du risque. Cela agit comme une demande d'essai. Une fois que deux ou trois assureurs sont en lice, vous pouvez prendre une décision en fonction du prix et des performances.

Assureurs, courtiers et conseillers en assurance peuvent proposer leur aide. La principale différence est que l'assureur ne peut proposer que les polices de son entreprise respective. En revanche, le courtier en assurance fournit des conseils complets sans parti pris. Les deux consultations sont initialement gratuites, mais les frais du courtier sont finalement reflected dans des primes légèrement plus élevées.

Les conseillers en assurance, quant à eux, sont rémunérés directement par le client, généralement sous forme de frais. Cela garantit que leurs recommandations sont impartiales et purely dans l'intérêt du consommateur. Les centres de consommation fournissent également des conseils impartiaux en examinant les offres et en aidant au processus de sélection.

Les personnes exerçant certaines professions à haut risque peuvent payer des primes DI plus élevées. Par exemple, les pompiers professionnels et les stewards de l'air doivent souvent payer plus en raison des dangers inhérents à leur travail.

Il est essentiel que les consommateurs tiennent compte de leurs besoins financiers futurs lorsqu'ils décident du montant de leur pension DI. Par exemple, les étudiants ou les jeunes professionnels n'ont peut-être besoin que d'une assurance d'au moins 1500 euros pour maintenir leur niveau de vie en cas de handicap.

