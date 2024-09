- "Comportement inapproprié": les conseils d'administration des sociétés DAX décident de démissionner

Changement à la tête de SAP : Jürgen Müller quitte le géant de la tech à la fin septembre, selon un communiqué de l'entreprise. Müller et le conseil d'administration ont convenu de son départ.

Selon un communiqué, Müller a admis une conduite inappropriée lors d'une réunion d'entreprise. Il a exprimé ses remords pour ses actions impulsives et présenté ses excuses sincères à toutes les parties concernées, en affirmant que ses actions ne reflétaient pas les principes de SAP. "Je reconnais ma responsabilité et je pense que mon départ sert au mieux les intérêts de l'entreprise", a déclaré Müller.

SAP se tait sur les détails

L'entreprise et son représentant ont refusé de fournir plus d'informations sur l'incident. Le président du conseil de surveillance, Pekka Ala-Pietilä, a salué les contributions importantes de Müller à l'entreprise et lui a souhaité succès dans ses futurs projets.

Müller a rejoint SAP en 2013 et est devenu membre du conseil d'administration en 2019. Le conseil d'administration de l'entreprise cotée en bourse a connu plusieurs changements Recently.

