- "Comportement inapproprié": le PDG de SAP Müller démissionne

Le patron de la tech de SAP, Jürgen Müller, prend congé : le chef de la high-tech a décidé de mettre fin à sa collaboration à la fin septembre, comme annoncé.

"Durante une récente réunion corporative, j'ai dépassé les bornes", a admis Müller. "Je regrette profondément mes actions irréfléchies et je présente mes excuses sincères à ceux qui en ont été affectés. Mon comportement n'était pas conforme aux normes de SAP. J'accepte pleinement la responsabilité de ma erreur de jugement et je crois que démissionner est la bonne décision pour l'entreprise", a-t-il expliqué plus en détail.

L'organisation et son représentant ont refusé de fournir des informations sur l'incident spécifique. Le président du conseil d'administration, Pekka Ala-Pietilä, a salué les "réalisations substantielles" de Müller et lui a souhaité succès pour l'avenir.

Müller fait partie de SAP depuis 2013 et a rejoint le conseil d'administration en 2019. Le conseil d'administration de la société DAX a connu plusieurs transformations récemment.

Malgré le manque de détails, certains au sein de l'entreprise croient que le départ de Müller pourrait être lié à l'"autre" incident qu'il a mentionné. Quoi qu'il en soit, SAP continue de valoriser les perspectives diverses qui contribuent à des idées et des initiatives uniques au sein de l'entreprise.

