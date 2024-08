Compétition <unk>meant le monde<unk> à Biles, dompter la douleur articulaire, <unk>Hobbit<unk> humains: Rattraper les histoires du jour

Editor’s Note: CNN’s 5 Things newsletter is your one-stop shop for the latest headlines and fascinating stories to start and end your busy day. Inscrivez-vous ici.*

👋 Bienvenue chez 5 Things PM ! Les clients des fast-food cherchent des moyens de faire durer leur argent, et cette chaîne a mis en place une stratégie qui semble fonctionner. Les ventes sont en hausse alors que les concurrents continuent de lutter.

Voici ce que vous pourriez avoir manqué pendant votre journée bien remplie :

5 choses

1️⃣ 'Ça comptait beaucoup': La star de la gymnastique de l'équipe USA, Simone Biles, a déclaré à CNN que concourir à Paris avait pris une signification particulière après avoir lutté contre les "twisties" lors des derniers Jeux olympiques. Biles est repartie avec trois médailles d'or et une médaille d'argent à ajouter à sa collection. 📹 Regardez Biles expliquer ce qui se passe dans sa tête à 12 pieds de hauteur

2️⃣ Se renvoyer la balle: Microsoft a attaqué Delta Air Lines pour ses récents problèmes de voyage, affirmant que sa technologie obsolète a causé des retards dans la récupération de l'incident mondial de technologie. Le bogue CrowdStrike a entraîné des "écrans bleus de la mort" sur les appareils Windows.

3️⃣ Douleur articulaire: Les problèmes de genou peuvent surgir sans prévenir, et vos gènes et blessures antérieures pourraient y jouer un rôle. Voici comment réduire ou éliminer le risque d'arthrite.

4️⃣ Découverte fossile: Une espèce humaine de la taille d'un hobbit qui a existé jusqu'à il y a environ 50 000 ans a laissé les scientifiques perplexes. Des fragments d'os récemment découverts fournissent des éclaircissements sur les origines de ces humains nommés d'après les personnages fictifs de J.R.R. Tolkien.

5️⃣ Préparation au tsunami: Les géologues estiment qu'un glissement de terrain sur une montagne dans l'ouest de la Norvège pourrait déclencher un tsunami qui submergerait les villes voisines. Découvrez comment ils se préparent à un désastre potentiel qui pourrait se produire dans plusieurs années.

Regardez ça

✈️ Atterrissage forcé: Un petit avion a évité de justesse un homme en s'écrasant sur un terrain de golf à Sacramento, en Californie, après que le moteur ait calé, selon CNN affilié KCRA. Les autorités ont déclaré que le pilote s'en était sorti avec une légère blessure à la main.

Les titres les plus importants

• Harris choisit le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier pour la vice-présidence• Elon Musk attaque l'industrie de la publicité en intentant un procès contre un groupe de l'industrie pour alleged boycott publicitaire• Un Pakistanais ayant des liens avec l'Iran est inculpé en relation avec une tentative d'assassinat déjouée potentiellement visant Trump

Regardez ça

🇮🇹 Été insouciant: La photographe Lucy Laucht avait déjà des liens familiaux avec l'Italie. During her first visit, she discovered il dolce far niente — le plaisir de ne rien faire.

Citation

🎞️ Plugging along: The 78-year-old filmmaker reassured fans that he doesn’t plan to retire after being diagnosed with emphysema due to many years of smoking.

Votre santé

🙁 Santé mentale: Despite some gains, teenagers — especially girls — are still struggling with feelings of sadness or hopelessness since the pandemic, according to a new report.

Quiz

🍿 Director M. Night Shyamalan enjoys making movies with major plot twists and surprise endings. What was the title of his breakthrough film released in 1999?A. “Signs”B. “The Village”C. “The Happening”D. “The Sixth Sense”⬇️ Scroll down for the answer.

Mise à jour des Jeux olympiques

🧗‍♂️ Ascension rapide: Un jeune de 18 ans du Texas peut revendiquer le titre de plus rapide des Olympiens - au moins en ce qui concerne le voyage vertical. Sam Watson a escaladé le mur en seulement 4.75 secondes pour établir un record du monde lors de la compétition masculine d'escalade.

Bonne humeur

😎 Nous aimons terminer sur une note positive: Nelly Agbogu s'inquiétait de se faire licencier de son travail, alors elle a pris une décision audacieuse et a commencé sa propre entreprise. Maintenant, elle est en mission pour élever d'autres petites entreprises en Afrique.

Merci de lire

👋 Nous nous reverrons demain.🧠 Réponse au quiz: D. “The Sixth Sense” a lancé une longue et réussie carrière pour Shyamalan. Voici une liste de ses fin de film étonnantes.📧 Consultez toutes les newsletters de CNN.

5 Things PM est produit par CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce et Kimberly Richardson.

Lire aussi: