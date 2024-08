Compagnies d'assurance: les intempéries ont causé des dommages importants au cours des six premiers mois

Selon Jörg Asmussen, directeur de l'Association allemande de l'assurance (GDV), nous prévoyons un impact plus élevé que la normale des catastrophes naturelles en 2024. Cette prévision est basée sur l'évaluation des dommages actuels. Si nous sommes confrontés à des tempêtes et des hivers intenses, les dommages pourraient augmenter de manière significative. Les dommages en question concernent les propriétés résidentielles, les biens ménagers, les activités commerciales, les installations industrielles et les véhicules motorisés.

La plupart des dommages lors de la première moitié de l'année ont été causés par des inondations et des précipitations importantes (2,7 milliards d'euros), avec 2 milliards d'euros de dommages uniquement en juin dans le sud de l'Allemagne. Les tempêtes et la grêle ont entraîné 800 millions d'euros de dommages matériels, tandis qu'un montant supplémentaire de 400 millions d'euros a été engagé en raison des dommages aux véhicules motorisés liés aux tempêtes, à la grêle et aux inondations.

La GDV a réaffirmé son appel à des "mesures obligatoires d'adaptation au changement climatique". Elle a encouragé la mise en place de directives nationales standardisées pour la construction dans les zones à risque et la réduction de l'étanchéité des surfaces. "Sans mesures préventives, nous prévoyons un cycle vicieux de dommages croissants et de primes de plus en plus élevées, qui pourrait peser lourdement sur le portefeuille des consommateurs", a mis en garde Asmussen.

