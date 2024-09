- Compagnie ferroviaire allemande: une perturbation majeure résulte d'une panne de courant

Une panne de courant chez un fournisseur d'énergie local à Francfort a entraîné des perturbations significatives dans toute la région métropolitaine de la ville samedi après-midi, selon les informations de Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn a informé l'agence Deutsche Presse-Agentur que ses services de train ont connu des problèmes samedi en raison d'un dysfonctionnement technique dans son propre système radio GSM-R. La cause profonde du problème était la panne de courant chez le fournisseur d'énergie. Hessischer Rundfunk (hr) avait précédemment rapporté ce problème.

Francfort est reconnue comme l'un des principaux hubs européens, avec environ 1 200 opérations quotidiennes de trains locaux et à longue distance.

DB: Les leçons de nos erreurs

Dans le cas de pannes de courant, le système radio des trains dispose d'une solution technique de secours – en l'occurrence, l'alimentation de secours. Selon la compagnie de chemin de fer, ce système de secours a fonctionné correctement, mais lors de la transition vers l'alimentation réseau standard, un problème technique imprévu est survenu.

"Nos techniciens ont réussi à résoudre le problème après deux heures", a déclaré la compagnie de chemin de fer. "Nous avons tiré des leçons de cet incident et nous améliorons maintenant nos systèmes de diagnostic. Si un tel problème se reproduit, nous serons en mesure de l'identifier et de le résoudre plus rapidement."

Selon DB Regio, la entire circulation régionale et S-Bahn dans la région du Rhin-Main a été touchée. La perturbation a été résolue dans l'après-midi et les opérations de train ont repris. Cependant, des retards ont persisté jusqu'à la fin du service.

L'agence de presse allemande (Deutsche Presse-Agentur) a également rapporté l'impact de la panne de courant sur divers services à Francfort, notamment les transports. En raison de la panne, l'agence de presse allemande a couvert les défis auxquels la Deutsche Bahn (DB) a été confrontée pour gérer le problème technique causé par la panne de courant.

Lire aussi: