Commerzbank subit un changement de direction au cours d'une période difficile

Il a été révélé que Manfred Knof ne prolongera pas son mandat de PDG de Commerzbank au-delà de la fin de son contrat en fin 2025, mais la situation s'accélère rapidement. Les intentions de rachat d'Unicredit mettent la pression sur la banque, et il semble maintenant que des changements interviennent plus tôt que prévu.

Bettina Orlopp, actuelle directrice financière et vice-PDG de la banque, devrait prendre la tête de l'entreprise. Elle prendra les rênes une fois que Knof aura quitté son poste, selon une annonce en provenance de Francfort. Par ailleurs, Michael Kotzbauer, responsable de la clientèle d'entreprise, a été nommé nouveau vice-PDG.

La société cotée au DAX de Francfort a annoncé surprise en septembre que Knof remplirait son contrat mais ne le prolongerait pas, celui-ci étant prévu pour se terminer à la fin de 2025. Il dirige la banque depuis 2021, supervisant ses efforts de restructuration. Cependant, avec Unicredit qui fait des mouvements sur Commerzbank, des actionnaires majoritaires tels que la gestion de fonds Deka réclament une résolution rapide de la question du PDG. Dans cette situation cruciale, Commerzbank a besoin de clarté.

Orlopp est considérée depuis longtemps comme la principale candidate pour succéder à Knof. La quadragénaire a rejoint Commerzbank en 2014 et siège au conseil d'administration depuis 2017. Avant de rejoindre Commerzbank, elle était associée chez McKinsey. Elle s'est elle-même décrite comme une "âme loyale", ayant travaillé pour seulement deux employeurs tout au long de sa carrière.

Récemment, Unicredit a effectué un investissement surprise à grande échelle dans Commerzbank. Récemment, les Italiens ont obtenu l'option d'augmenter leur participation de 9 à 21 % à l'aide d'instruments financiers. Cela les placerait de loin en tant que plus grand actionnaire, dépassant l'État, qui détient environ 12 %. Simultanément, Unicredit a demandé l'autorisation réglementaire pour augmenter sa participation jusqu'à 29,9 %, ce qui rend une offre formelle de rachat pour la deuxième plus grande banque privée d'Allemagne plus probable.

La Commission de Francfort a exprimé son inquiétude quant à la situation qui s'intensifie en raison des intentions de rachat d'Unicredit, exhortant Commerzbank à trouver une résolution rapide dans la question du PDG. La Commission a reconnu que la nomination de Bettina Orlopp en tant que nouvelle PDG, à la suite du départ de Knof, pourrait apporter de la stabilité pendant cette période cruciale.

