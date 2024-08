- Commerzbank présente les chiffres du deuxième trimestre

Si Commerzbank publie ses résultats du deuxième trimestre ce mercredi (07h00), les analystes ne s'attendent pas à de nouveaux records. La grande banque partiellement détenue par l'État devrait avoir réalisé moins de bénéfices pendant les mois d'avril à juin par rapport au premier trimestre excellent. Les raisons incluent l'affaiblissement des effets positifs de la hausse des taux d'intérêt et les coûts juridiques élevés de la filiale polonaise mBank liés aux prêts en francs suisses.

Selon un sondage publié par la société, les analystes s'attendent en moyenne à un résultat d'exploitation de 857 millions d'euros au deuxième trimestre, soit environ trois pour cent de moins qu'il y a un an. Au premier trimestre 2024, la banque a réalisé un bénéfice d'exploitation de près de 1,1 milliard d'euros.

Les analystes prévoient une baisse à 539 millions d'euros du bénéfice net. La principale raison de cela est que la marge d'intérêt n'a peut-être pas augmenté aussi fortement qu'au premier trimestre et pendant toute l'année dernière - en fait, elle pourrait même avoir diminué par rapport à l'année précédente. Les investisseurs attendent également avec impatience des déclarations sur les rachats d'actions.

