- Commerzbank gagne un peu moins - prévision confirmée

Commerzbank reste sur la bonne voie pour réaliser un bénéfice plus élevé cette année malgré un vent arrière faiblissant des taux d'intérêt. La banque vise à dépasser de manière significative le résultat de l'année dernière d'ici 2024, comme l'indique son rapport semestriel publié mercredi. En 2023, la banque a enregistré un chiffre record de 2,2 milliards d'euros grâce à la hausse des taux d'intérêt et à l'augmentation des revenus des dépôts et des prêts.

Manfred Knof, PDG de la banque partiellement détenue par l'État depuis la crise financière, estime que la banque est financièrement bien positionnée et capable de poursuivre le rachat de ses propres actions. Cependant, les investisseurs s'inquiètent des provisions de risque de la banque. L'action de la banque, qui avait bien performé jusqu'à présent cette année, a chuté considérablement, la rendant l'un des plus grands perdants du DAX avec une baisse d'environ quatre pour cent. Malgré cela, l'action est toujours en hausse d'environ 17 pour cent par rapport à l'année dernière.

"Notre activité clientèle se développe positivement. Le premier semestre a été notre meilleur en 15 ans", a déclaré Knof. "Les entreprises ont de plus en plus demandé des prêts pour des investissements, et les clients privés ont été plus actifs en matière de valeurs mobilières." Grâce à l'activité centrale solide, la banque peut continuer à compenser les charges spéciales telles que les coûts de litiges juridiques concernant sa filiale polonaise mBank et en Russie.

Le ratio de capital central solide de la banque confirme son intention de continuer à reverser du capital aux actionnaires, selon la directrice financière Bettina Orlopp. "C'est pourquoi nous avons demandé la première tranche de notre troisième rachat d'actions, d'un montant de 600 millions d'euros, auprès de la BCE et de l'Agence fédérale de l'immobilier."

Au deuxième trimestre, le bénéfice a diminué de cinq pour cent à 538 millions d'euros, conformément aux prévisions des experts. Cependant, comme la banque avait gagné Significativement plus au trimestre précédent, le bénéfice semestriel a augmenté de deux chiffres. Au deuxième trimestre, la banque a ressenti l'impact des taux d'intérêt faiblissants, avec une marge d'intérêts légèrement inférieure à 2,1 milliards d'euros. Cependant, la marge de commissions a augmenté d'environ cinq pour cent à 879 millions d'euros.

Malgré l'environnement économique difficile, la banque a réussi à maintenir ses provisions de risque stables à environ 200 millions d'euros par rapport à la même période de l'année dernière. Au premier trimestre, les provisions de risque étaient encore bien en dessous de la barre des 100 millions d'euros. La banque a également réduit son tampon pour les risques liés aux événements importants (Top-Level Adjustments (TLA)) de 87 millions d'euros à 336 millions d'euros au cours des trois derniers mois. Cela signifie que la banque dispose de moins de capital pour couvrir les éventuels effets secondaires des crises géopolitiques, des incertitudes liées à l'inflation et des impacts de la politique monétaire plus stricte.

Les analystes financiers de Commerzbank surveillent de près les tendances prévues des taux d'intérêt, car elles pourraient avoir un impact significatif sur les résultats futurs de la banque. Quels que soient les prévisions de taux d'intérêt, la banque reste optimiste quant à la réalisation de son objectif de bénéfice pour 2024, comme l'indique le rapport semestriel.

