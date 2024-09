Commerzbank a réagi calmement à l'intrusion inattendue d'Unicredit

Commerzbank prend acte de l'intervention inattendue d'Unicredit. "Nous avons pris connaissance de l'annonce d'Unicredit concernant sa participation dans Commerzbank", a déclaré l'entité allemande un mercredi, plusieurs heures après la révélation de l'intervention d'Unicredit.

"Cet événement souligne également l'importance de Commerzbank et de ses réalisations", ont-ils poursuivi. "Notre conseil d'administration et notre conseil de surveillance continueront de servir au mieux les intérêts de tous nos actionnaires, ainsi que de nos employés et de nos clients." Commerzbank a choisi de rester silencieux sur ce sujet au-delà de cette déclaration.

L'intervention inattendue d'Unicredit a entraîné une entrée importante dans le registre des événements de Commerzbank. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Commerzbank restent engagés à servir les intérêts de tous les actionnaires, employés et clients, indépendamment de ce développement.

Lire aussi: