- Commentaires élogieux pour Post Malone

Taylor Swift (34 ans) et Post Malone (29 ans) ont sorti l'un des plus grands tubes de l'année, intitulé "Fortnight". Le titre a atteint la première place du Billboard Global 200 et a battu un record de streaming sur Spotify un jour après sa sortie. Avec huit nominations, "Fortnight" est un sérieux prétendant aux MTV Video Music Awards. Swift a rendu hommage à son collègue sur Instagram.

Le 17 août, Swift a partagé le lien vers l'album de Post Malone "F-1 Trillion" sur son compte. Elle a déclaré que son frère Austin Swift (32 ans) lui avait fait écouter la musique de l'album pendant le tournage du clip vidéo de "Fortnight". Swift a déclaré : "J'ai eu la chance d'écouter cette musique incroyable sur le plateau de 'Fortnight' quand Austin me l'a fait découvrir. C'est époustouflant de voir à quel point son travail artistique est diversifié." Elle a également qualifié le rappeur de "la personne la plus authentique du monde".

Concert de Londres, pas de collaboration avec Post Malone

Juste avant son concert "The Eras Tour" au stade de Wembley de Londres samedi soir, Swift a publié un message. Les fans s'attendaient à ce que Post Malone la rejoigne pour la performance de "Fortnight". La présence d'un symbole de machine à écrire sur l'affiche du concert de Londres n'a fait qu'attiser cette excitation, car un accessoire similaire apparaît dans la vidéo de Swift et Malone.

Swift est connue pour cacher des messages à ses fans, mais cette fois-ci, les fans sont restés dans l'ignorance. Elle a interprété "Fortnight" en solo, sans invités surprises comme la veille avec Ed Sheeran (33 ans).

Une autre théorie des fans n'a pas non plusabouti lors du concert. Les Swifties pensaient que Swift pourrait annoncer son album réenregistré "Reputation (Taylor's Version)" en raison d'un nouveau look, mais il n'y a eu aucune annonce à ce sujet.

