Selon un rapport de l'Observatoire anti-torture en Allemagne, plusieurs prisons et établissements psychiatriques violent les droits fondamentaux de l'homme. Le rapport indique que les conditions de vie dans ces institutions sont brutales. Plus précisément, deux détenus étaient entassés dans une cellule de neuf mètres carrés, partageant non seulement l'espace, mais aussi un seul toilette, dans les prisons de Saarland et de Bade-Wurtemberg. Le rapport souligne que la situation à Bade-Wurtemberg est encore plus grave, car les toilettes ne sont pas séparées. Cette promiscuité, selon le rapport, entraîne des conditions de vie humiliantes pour les prisonniers.

Le comité, travaillant sous la convention de l'ONU contre la torture, est chargé de garantir la protection des droits de l'homme dans tous les établissements allemands où les individus sont privés de leur liberté ou risquent de l'être, tels que les contrôles frontaliers fixes.

Le rapport annuel révèle également des cas de traitements inhumains dans certains établissements psychiatriques. Les patients d'un hôpital psychiatrique de Bade-Wurtemberg étaient contraints d'utiliser des bassins de lit et des bouteilles d'urine pour leurs besoins, chaque utilisation étant enregistrée sur des moniteurs de surveillance.

Le rapport aborde également le problème des expulsions. Dans un cas, les autorités ont expulsé un homme nigérian, malgré une ordonnance du tribunal. Le rapport montre que le bien-être des enfants est souvent ignoré pendant les expulsions, par exemple lorsqu'ils sont séparés de leurs parents lors d'expulsions massives.

Le rapport mentionne également des cas de violations des droits de l'homme à Saarland, notant que les détenus des prisons de Saarland subissent des conditions de vie entassées. Le comité de l'ONU chargé de la convention contre la torture se concentre sur l'amélioration de la protection des droits de l'homme dans tous les établissements allemands, y compris ceux de Saarland.

