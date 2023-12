Comment voir la "lune froide" de Noël, la dernière pleine lune de l'année ?

La pleine lune de décembre pourrait apparaître entièrement ronde à l'œil nu dès dimanche et continuera d'illuminer le ciel nocturne pendant quelques soirées après avoir atteint sa plénitude maximale mardi à 19 h 33, selon l'Old Farmer's Almanac (Almanach du vieux fermier).

Donner un nom à la première pleine lune de l'hiver

La pleine lune de ce mois-ci est également connue sous le nom de "lune froide", un terme inventé par les Amérindiens, notamment le peuple mohawk, en référence aux températures plus fraîches généralement associées au mois de décembre dans l'hémisphère nord. (Bien que le changement climatique rende rapidement les mois d'hiver plus chauds).

Parmi les autres noms donnés à la dernière pleine lune de l'année, citons la "Lune de neige", la "Lune du faiseur d'hiver" et même la "Lune où les cerfs perdent leurs bois", un clin d'œil au fait que les bois de nombreuses espèces de cervidés - notamment les cerfs, les élans, les élans et les caribous - commencent à tomber à cette période, alors que la saison de reproduction touche à sa fin. L'année suivante, les animaux en laisseront pousser d'autres, généralement plus grands.

(Il est à noter que seules les femelles caribous conservent leurs bois à la période de Noël. Cela signifie que les rennes du Père Noël, qui sont des caribous domestiqués, peuvent être identifiés comme étant des femelles).

Voir le spectacle

La pleine lune de ce mois-ci sera également la première à apparaître depuis le solstice d'hiver, qui a eu lieu le 21 décembre et qui marque le jour le plus court de l'année.

"La lune du solstice d'hiver emprunte la trajectoire la plus élevée dans le ciel et reste au-dessus de l'horizon plus longtemps que n'importe quelle autre lune - c'est donc la nuit la plus longue", indique l'Almanach.

Et comme la pleine lune froide se produit si près du solstice, les longues nuits offriront de nombreuses possibilités d'observation.

Les amateurs de ciel peuvent apercevoir cette lune massive partout où le ciel est dégagé. Cependant, pour une meilleure observation, les observateurs peuvent rechercher une vue dégagée de l'horizon.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com