Comment voir la dernière pluie de météores de l'année ?

Selon l'American Meteor Society, les Ursides atteindront leur apogée dans la nuit de jeudi à vendredi, aux premières heures de la matinée. Les noctambules qui braveront le froid pourront observer entre cinq et dix météores par heure, selon la société.

Cette année, les Ursides atteindront leur apogée le même soir que le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année dans l'hémisphère nord. Le soir du solstice, le soleil sera à sa position la plus méridionale à 22h27 ET, selon EarthSky.

Si les conditions météorologiques le permettent, le meilleur moment pour observer les météores se situera entre 3 heures du matin et l'aube, heure locale, vendredi, après le coucher de la lune, selon Robert Lunsford, coordinateur des rapports sur les boules de feu pour l'association. La lune sera pleine à 74 % la nuit du pic, selon l'American Meteor Society, et sa lumière brillante gênera l'observation des météores plus tôt dans la soirée, a indiqué M. Lunsford.

La pluie de météores sera visible pour les observateurs de l'hémisphère nord, et plus l'observateur se trouve au nord, mieux c'est, a déclaré M. Lunsford, car la constellation rayonnante sera plus haute dans le ciel plus tôt dans la nuit pour ceux qui se trouvent en Alaska ou dans le nord du Canada.

Contrairement aux Géminides, qui permettent d'observer de nombreux météores plusieurs jours avant et après le pic, les Ursides ont une période d'activité maximale relativement courte. Le taux de cinq à dix météores par heure ne sera observé que pendant la nuit et tôt le matin du pic, a déclaré M. Lunsford. Quelques jours avant et après le pic, la pluie d'ursidés produit environ un météore par heure. La pluie des Ursides a commencé à la mi-décembre et sera active jusqu'au 24 décembre.

"Cette pluie a parfois produit des explosions de 25 à 30 météores par heure. Nous ne nous attendons pas à cela. ... Mais on ne sait jamais", a déclaré M. Lunsford. Si vous avez manqué les Géminides, "voici un sursis pour observer une activité météorique avant la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Aucun équipement spécial n'est nécessaire pour observer une pluie de météores. La NASA ne recommande pas l' utilisation d'un télescope ou de jumelles en raison de leur faible champ de vision, car les météores peuvent être observés dans tout le ciel.

Cartographie de la pluie de météores des Ursides

La pluie de météores des Ursides est une pluie annuelle inhabituelle : son radiant, le point d'où les météores semblent provenir, n'est pas une constellation du zodiaque. En effet, la pluie d'ursidés semble provenir de la constellation Ursa Minor, également connue sous le nom de Petite Ourse.

En enregistrant l'heure, la magnitude et d'autres caractéristiques des météores observés, les chercheurs peuvent recueillir davantage d'informations sur la région de l'espace située sur la trajectoire orbitale de la Terre, notamment sur la densité des nuages de débris et sur la durée pendant laquelle la planète les traverse, a expliqué M. Lunsford.

"Si nous parvenons à rassembler suffisamment de personnes pour qu'elles fassent ce genre de relevé (au moment de l'observation des météores), nous pourrons dresser une carte de la poussière cosmique qui se trouve là-haut et nous aider à expliquer ce qui les produit (les pluies de météores), où elles se trouvent et ce à quoi il faut s'attendre l'année prochaine", a déclaré M. Lunsford.

Les Ursides n'étant pas observées aussi fréquemment que les grandes pluies de météores telles que les Géminides, les données sur les Ursides pourraient être considérées comme plus précieuses pour les chercheurs, a déclaré M. Lunsford. Même les observateurs occasionnels peuvent contribuer à la collecte de données en signalant leurs observations de météores à l'American Meteor Society via son site web.

Les Ursides sont le dernier événement céleste annuel de cette année, mais la première pluie de météores de 2024 n'est plus très loin : les Quadrantides atteindront leur apogée dans la matinée du 4 janvier.

Source: edition.cnn.com